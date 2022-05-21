Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ عادى، كوچك، نباتى و حيوانى بر شيده كور گوزلر بيله گوردكلرى اويله بر آنتيقه أثرِ صنعت واردر كه، إنسانلرى حيرتده بيراقير. Nurdan Katreler En adi, küçük, nebatî ve hayvânî bir şeyde kör gözler bile gördükleri öyle bir antika eser-i sanat vardır ki, insanları hayrette bırakır. Mesnevî-i Nuriye, s. 98

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