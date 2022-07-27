Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أسماءِ حسنىنڭ هر بريسى، اوته‌كيلرى إجمالاً تضمّن ايدر؛ ضيانڭ ألوانِ سبعه‌يى تضمّن ايتديگى گبى. Nurdan Katreler Esma-i Hüsnanın her birisi ötekileri icmalen tazammun eder; ziyanın elvân-ı seb’ayı tazammun ettiği gibi. Mesnevî-i Nuriye, s. 117

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