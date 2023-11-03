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3 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

Nurdan Katreler

03 Kasım 2023, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بصيرت گوزى نفاق ايله پرده‌لنيرسه و قلب كفر ايله پيچه‌لنيرسه، بتون أشيا چركين و كوتو گورونور.

Nurdan Katreler

Basiret gözü nifakla perdelenirse ve kalp küfürle peçelenirse, bütün eşya çirkin ve kötü görünür.

İşaratü'l-İcaz, s. 117

Okunma Sayısı: 130
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