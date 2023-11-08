Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بر لذّتِ فانيه ايچون آخرتنى ترك ايدن سفيهدر؛ باقى بر ملكى هوساتِ فانيه‌سنڭ تركيله صاتون آلان سفيه دگلدر. Nurdan Katreler Bir lezzet-i fâniye için ahiretini terk eden sefihtir; bâkî bir mülkü hevesat-ı fâniyesinin terkiyle satın alan sefih değildir. İşaratü'l-İcaz, s. 123

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