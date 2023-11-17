Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نفاق، ايمانڭ خلافنه، قلبلرى إفساد ايدر. قلبڭ فسادى ايسه يتيملگى إنتاج ايدر. يعنى بوزوق اولان بر قلب، كنديسنى صاحبسز، مالكسز، يتيم بيلير. Nurdan Katreler Nifak, imanın hilâfına, kalpleri ifsat eder. Kalbin fesadı ise yetimliği intâc eder. Yani bozuk olan bir kalp, kendisini sahipsiz, mâliksiz, yetim bilir. İşaratü'l-İcaz, s. 125

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