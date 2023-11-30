Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أشيا وجوده گلدكدن صوڭره ده صانعدن علاقه‌سي كسيلمز. وجودڭ تكرّرندن عبارت اولان بقالرى ايچون دائما صانعه محتاجدرلر. Nurdan Katreler Eşya vücuda geldikten sonra da Sâni’den alâkası kesilmez. Vücudun tekerrüründen ibaret olan bekaları için, daima Sâni’a muhtaçtırlar. İşaratü'l-İcaz, s. 164

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