Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قهر و جبر ايله ظاهرى بر حاكميت، سطحى بر تحكّم، قيصه بر زمانده إبقا ايديله‌بيلير. Nurdan Katreler Kahır ve cebirle zâhirî bir hâkimiyet, sathî bir tahakküm, kısa bir zamanda ibka edilebilir. İşaratü'l-İcaz, s. 194

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