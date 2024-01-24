Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إسلاميت نوعِ بشر ايچون فطرى بر ديندر و إجتماعياتى تزلزلدن وقايه ايدن يگانه بر عاملدر. Nurdan Katreler İslâmiyet nev-i beşer için fıtrî bir dindir ve içtimaiyatı tezelzülden vikaye eden yegâne bir âmildir. İşaratü'l-İcaz, s.195

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