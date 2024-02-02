Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شريعت [...] إستعدادِ بشرڭ إنكشافى نسبتنده توسّع و إنكشاف ايتمكله، سعادتِ داريْنى إنتاج و نوعِ بشرڭ أحوالنى تنظيم ايدر. Nurdan Katreler Şeriat [...] istidad-ı beşerin inkişafı nisbetinde tevessü’ ve inkişaf etmekle, saadet-i dâreyni intâc ve nev-i beşerin ahvalini tanzim eder. İşaratü'l-İcaz, s.199

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