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6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Nurdan Katreler

06 Şubat 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

جنابِ حقّڭ خطاباتنده ياپديغى بو تنزّلاتِ إلٰهيه، إنسانلرڭ ذهنلرينى حقائقدن تنفير ايدوب قاچيرتمامق ايچون إلٰهى بر اوقشامه‌در.

Nurdan Katreler

Cenab-ı Hakkın hitabatında yaptığı tenezzülât-ı İlâhiye, insanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için İlâhî bir okşamadır.

İşaratü'l-İcaz, s.201

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