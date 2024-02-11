Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريم، جغرافيا، قوزموغرافيا گبى قصدًا كائناتڭ كيفيتندن معناىِ إسمي ايله بحث ايدن بر فن، بر كتاب دگلدر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm, coğrafya, kozmoğrafya gibi kasden kâinatın keyfiyetinden mana-yı ismî ile bahseden bir fen, bir kitap değildir. İşaratü'l-İcaz, s.204

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