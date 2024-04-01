Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عالمڭ نظام و إنتظامنه دقّت ايدن إنسان، أجرامِ علويه‌نڭ ده او يوكسك برجلرنده، حياتلى ساكنلرى اولديغنه قطعى بر شكلده حكم ايدر. Nurdan Katreler Âlemin nizam ve intizamına dikkat eden insan, ecram-ı ulviyenin de o yüksek burçlarında, hayatlı sakinleri olduğuna kat’î bir şekilde hükmeder. İşaratü'l-İcaz, s. 286

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