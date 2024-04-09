Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تجربه‌لر و تلاحقِ أفكار سايه‌سنده حصوله گلن ترقّياتِ طبّيه، حضرتِ عيسينڭ (عس) معجزه‌سنڭ إلهاماتندندر. Nurdan Katreler Tecrübeler ve telâhuk-u efkâr sayesinde husule gelen terakkiyat-ı tıbbiye, Hazret-i İsa’nın (as) mu’cizesinin ilhamatındandır. İşaratü'l-İcaz, s. 298

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