Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّڭ أرضنده بشرڭ خليفه اولماسى، اللّٰهڭ حكملرينى إجرا و قانونلرينى تطبيق ايتمه‌سى ايچوندر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkın arzında beşerin halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. İşaratü'l-İcaz, s. 300

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