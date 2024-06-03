Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كتابلريمى أڭ زياده ايضاح و تنوير ايدن، نور مثاليدر... حقائقِ إلٰهيه‌ده مشكلاتمڭ أكثريسنى حلّ ايدن، أسماءِ حسنيدن نور إسمِ نورانيسيدر. Nurdan Katreler Kitaplarımı en ziyade izah ve tenvir eden, nur misalidir... Hakaik-ı İlâhiyede müşkülâtımın ekserîsini halleden, Esma-i Hüsnadan Nur ism-i nurânîsidir. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 316

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