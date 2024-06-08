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8 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Nurdan Katreler

08 Haziran 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بو رساله [اوننجى سوز] علومِ ايمانيه‌دندر. هر گون أكمگه محتاج اولديغمز گبى، او نوع علمه هر وقت إحتياج وار.

Nurdan Katreler

Bu risale [Onuncu Söz] ulûm-u imaniyedendir. Her gün ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi, o nevi ilme her vakit ihtiyaç var.

Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 352

 

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