Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورِ محمّدى و حقيقتِ أحمديه عليه الصلاة والسلام ديوانِ نبوّتڭ هم فاتحه‌سى، هم خاتمه‌سيدر. Nurdan Katreler Nur-u Muhammedî ve hakikat-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm divan-ı nübüvvetin hem fatihası, hem hâtimesidir. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 368

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