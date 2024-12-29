Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رواياتِ حديثيه‌ده تجديدِ دين حقّنده زياده أهمّيت ايسه ايمانى حقائقده‌كى تجديد إعتباريله‌در. Nurdan Katreler Rivâyât-ı hadisiyede tecdid-i din hakkında ziyade ehemmiyet ise imânî hakaikteki tecdid itibarıyladır. Bediüzzaman, Kastamonu Lahikası, YAN-2024, s. 197

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