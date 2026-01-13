"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Belâlar fırsat kolluyor

M. Latif SALİHOĞLU
13 Ocak 2026, Salı
Koca Acem ülkesi, kaynayan bir kazana döndü.

Ülke geneline yayılan protestolarda yüzlerce ölüm, binlerce yaralanma hadisesi vuku buldu. Bundan sonrasını kestirmek de mümkün görünmüyor: Bir taraftan artan protestolar ve iktisadî buhran, bir taraftan kanlı ve infazlı müdahale, bir yanda da İsrail ve ABD destekli kışkırtma politikaları, 90 milyonluk İran’ı tarihinin en zor cenderesine soktu. Komuta kademesini koruyamamanın yanı sıra, Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak'taki nüfûzunu kaybetmesi de cabası.

Tâ 1979’dan beri ülkeye hâkim olan molla rejimi, bir türlü huzûru-sükûnu sağlayamadı. İkide bir nükseden protestoları en sert şekilde bastırma cihetine giderek, kırgın ve kızgın gayr-ı memnun kitlenin daha da büyümesine sebebiyet verdi.

«

Şia mollası, bir çırpıda seçilmiş siyasîleri, kabineyi, hatta cumhurbaşkanını geri plâna iterek onları etkisiz elemanlar durumuna düşürdü. Hatta, kendi polisine ve kolluk kuvvetlerine bile güvenmiyor. Bu sebeple, en kritik aşamada sınırı belirsiz durumdaki Devrim Muhafızlarını ileri sürüyor. Güya asayişi onlarla sağlamaya çalışıyor ki, bu sistem güvenli, adâletli ve hakkaniyetli değil.

Bir başka husus: Son isyan ve protestolar, daha öncekilerden bazı farklılıklar gösteriyor. Son yıllarda, İran’ın askerî gücü örselendi. Müttefiklerini kaybetti. Yayılmacı emelleri suya düştü. Tecrit ve ambargolar sebebiyle ekonomisi dibe vurdu. Para birimi yarı yarıya değer kaybetti. Enflasyon tavan yaptı. Dahası, onlarca şehirde sergilenen zincirleme protestolar, dış desteklerin de tesiriyle büyük çaplı bir kitle hareketine dönüştü.

Allah, kardeş ve komşu İran halkının yâr ve yardımcısı olsun.

«

Bütün bir beşeriyet âlemi olarak nasıl bir zamanda yaşıyoruz?

Elcevap: Arzî, semavî, sıhhî ve içtimaî belâların çok sık yaşandığı bir devirde yaşıyoruz: Depremler, yangınlar, sel felâketi, silâhlı çatışmalar, iktisadî savaşlar, kanlı darbeler, terör saldırıları, iç isyanlar, şiddetli protestolar, öldürücü virüsler, vesaire…

Bu belâ ve musibetler, bazen binler-on binler, bazen de yüz binlerce ölüm ve yaralanmalara sebebiyet verebiliyor.

Arzî, semavî ve sıhhî belâlar için alınacak tedbirler bellidir. Bunlara karşı, gelişmiş ülkelerin neler yaptığı, teknolojik olarak ne tür tedbirler aldığı az-çok biliniyor. Onlara bakarak kayıpları asgariye indirmek mümkün.

Asıl dikkat edilmesi gereken husus, içtimaî, siyasî ve bilhassa haricî cihetten gelip içimizde yol bulmaya çalışan kışkırtıcı belâlara, plânlı saldırılara ve iktisadî manevralara karşı alınacak tedbirler cümlesidir. 

Buna dikkat edilmemesi ve zamanında tedbir alınmaması halinde, devletler ve milletler çok ağır faturalar ödemek durumunda kalıyor. Bazen iç savaş çıkıyor, bazen rejim değişiyor, bazen de küresel çetelerin talepleri karşısında boyun eğmek durumu hâsıl oluyor ki, böylesi bir zilletli hayat ölümden beterdir.

«

Son yirmi-otuz yıldır derin krizlere maruz kalmayan bir İslâm ülkesi neredeyse kalmadı: Körfez Harbi, İran-Irak Savaşı, Irak ve Suriye’de iç-dış kargaşa. Mısır ve Libya’da kanlı rejim değişiklikleri. Pakistan’da darbe sıtması. Türkiye’nin terör belâsı ve şimdi de İran’ın şiddetli baş ağrısı.

Bunlar gösteriyor ki, Siyonist odak, İsrail karşısında güçlü bir devlet bırakmak istemiyor. 

Bu, tabiî onların plânı. Şüphesiz, Allah’ın da bir plânı ve muradı var. Ve, Allah’a şükür ki, Türkiye’nin sinesine yerleşmiş olan Risale-i Nur var. O okundukça ve tatile uğramadıkça, belâ ve musibetlere karşı bir manevî sadaka hükmüne geçer. 

Yazıyı Hz. Bediüzzaman’ın Emirdağ Lâhikası’ndaki ilgili ifadesiyle noktalayalım: “Risale-i Nur, bir vesile-i def-i belâdır; tatile uğradıkça, belâ fırsat bulup gelir.”

Okunma Sayısı: 277
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var

    Kiracı olmak artık lüks tüketim

    Emeklilere ‘lütuf’ değil, alın terinin karşılığını verin

    Toplum ‘güven’ istiyor

    Çalışan emekli sayısında rekor artış

    Grönland ABD’nin meselesi değil - Trump, kendisini ‘Venezuela Geçici Başkanı’ ilân etti!

    Netanyahu: İran hakkında demeç vermeyin

    Emeklinin hakkı nasıl gasp edildi?

    Akran zorbalığı suça itiyor

    Anlaşmayı onlar yapacak, siz seyredeceksiniz

    SDG anlaşmalara uymalı

    İsrail Suriye’de bayrak dalgalandırmaya başladı

    Cezaevleri ıslahhane olmalı

    Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Dostları ziyaret notları - “Müfritane irtibata” teşvik var
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: İran'la iş yapan ülkeler yüzde 25 gümrük vergisi ödeyecek
    Genel

    BM: Rusya'nın Ukrayna saldırıları derhal durdurulmalı
    Genel

    AB: Bir noktada Putin'le görüşmeler yürütmek zorunda kalacağız
    Genel

    Hangi şehirlerde kar sebebiyle eğitime ara verildi?
    Genel

    ABD: Diplomasi öncelikli ancak askeri güç kullanımı da masada

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.