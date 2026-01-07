"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Davayı sahiplenme şuuru

M. Latif SALİHOĞLU
07 Ocak 2026, Çarşamba
Malına, mülküne, servetine güvenenler için bir garanti yok. Hiç ummadıkları bir zamanda, hiç umulmadık bir şekilde ellerindeki her şey kaçıp gidebilir. Bu türden hadiselerin pekçok örneği var.

Nâmına, şânına, şöhretine güvenenler için de bir garanti yok. Bir anda ve basit bir sebeple karizmalarının çizilmesi ile yüksekten yere çakılmaları pekâlâ mümkün. Kendini minarenin şerefesinde sanırken, orada başı dönüp kuyunun dibine düşenlerin haddi hesabı yok.

İlmine, tahsiline, titrine, fikrine, mevkiine güvenerek kibirlenen, gururlanan, enaniyeti kabaran kimseler için de herhangi bir garanti durumu söz konusu değil. Niceleri var ki, kendini vazgeçilmez bir nimet zannederken, bulundukları makam ve mevkiden düştükten sonra yerlerinde yeller esmeye başlamış.

Sosyal ve siyasî hayatta bile böylesine keskin değişimler söz konusu iken, sırf lillâh için yapılan iman-Kur’ân hizmetinde ise, kasıntılara girmeye, kendini üstün, imtiyazlı ve ayrıcalıklı kimse olarak görmeye hiçbir sûrette cevaz yoktur.

Tam aksine, bu kudsî hizmet dairesi içinde “hiçlik makamı” var, “hiç ender-hiç” olmak var, hademelik vazifesi var, rütbesiz er-nefer gibi olmak var, vesâire…

«

Risale-i Nur hareketini Barla’dan (1927) başlatacak olursak, tam tamına yüz yıllık bir zaman diliminden söz etmiş oluruz. Bu zaman zarfında istikrarlı ve istikametli şekilde hizmet edenlerin kemâl-i sadâkat ile sebat ederek, yukarıda sıralamış olduğumuz vasıflarla mücehhez olduklarını görürüz. 

Yani, Sahabelerin “isar hasleti”ne uygun hareketle, ücrette kardeşini nefsine tercih ederken, zahmet ve meşakkatli hizmetlerde ise nefsini ileri sürüyorlar.

Kezâ, kendi şahısları için daire içinde bir makam, mevki, menfaat celbini düşünmüyorlar. Şahs-ı manevî dairesinde kendileri için gizli bir hesapları veya ajandaları yoktur. Kadere teslimdirler. Sevk-i İlâhiye tâbi olurlar. Zuhûrata göre de hizmetine devam ederler.

Bu “aziz ve sıddık”lar kervânına dahil olanlar, hizmet-i Nuriye ile alâkadar küçük-büyük bütün dairelerde üzerine düşen vazife ne ise, onu deruhte etmeye çalışırlar. Dünya ve sosyal hayat içindeki makamı-mevkii ne olursa olsun, daire içinde kendini adeta avamdan bir fert gibi, rütbesiz bir nefer gibi, yahut ümmet-i Muhammedi (asm) sâhil-i selâmete götürecek gemide bir hademe gibi görürler. 

Misâl: Gerektiğinde hizmet merkezinde yerleri süpürüp eşyaları düzenler. Tabakları, bardakları yıkayıp temizler. Su ve çay servisi yapar. Vesaire…

«

Risale-i Nur derslerine herkes gelebilir. Derste dost-düşman fark etmez. Gelen herkes kabiliyeti nisbetinde istifade eder ve nasibini alır.

Fakat, herkes aynı nisbette dava şuuruna sahip olmaz. Yapılan hizmetleri de omuzlama cihetine gitmez. Bunu herkesten bekleyemezsiniz.

Nur hizmeti, tamamen “gönüllülük esası” üzerine kuruludur. Kişi, içinden gelecek ki yapacak, edecek. 

Esâsen kemâl-i ihlâs ve sadâkatle, sebat ve ciddiyetle yapılan bir hizmet makbul ve uzun ömürlü olur. Yoksa, dayatma ve iteklemelerle bu iş olmaz.

Evet, Nur hizmetini sahiplenmek ve omuzlayarak ömür boyu götürebilmek için, tam bir ihlâs, sarsılmaz bir sadâkat ve tekâmül etmiş bir şuura sahip olmak lâzım geliyor. İşte, tam yüz senedir, bu ulvî hizmet, Türkiye’de ve dünyada tam da böylesi bir kemâl-i şuur, sebat ve sadâkatle omuzlanarak yürütülmeye çalışılıyor. Ne mutlu, bu kudsî hizmette hissesi ziyade olanlara.

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor

    Fenerbahçe, Samsunspor'u yenerek Süper Kupa'da finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu

    Bu maaş değil ölüm harçlığı

    Antonio Guterres: Derin endişe duyuyorum

    “Venezuela’dan desteğimizi esirgemeyeceğiz”

    Maduro’dan ‘Ben bir savaş esiriyim!’ çıkışı

    Meteorolojiden çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı

    Elektrik ve gaza zam yolda

    Beyaz et zammı kanatlanacak

    "Kapalıçarşı soruşturması"nda 4. dalga operasyon: 68 kişi gözaltına alındı

    ABD'ye tepki mitingi düzenleyecek

    İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

    Venezuela başkanlık sarayı çevresinde çok sayıda silah sesi duyuldu

    İspanya Başbakanı Sanchez: Gazze, Venezuela ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü pazarlık edilemez

    Meksika: ABD hiçbir zaman demokrasi ve refah getirmedi

    'Trump, orman kanunundan bahsediyor'

    'ABD, bir başka NATO ülkesine askeri saldırı kararı alırsa her şey sona erer'

    İran'daki gösterilerde ölü sayısı 29'a yükseldi, 1203 kişi gözaltına alındı

    Berlin'de on binlerce hane hâlâ elektriksiz: "Hiçbir şey düzgün çalışmıyor, su yok, elektrik yok"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail, Gazze'yi yıkmaya devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.