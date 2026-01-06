Mevsim soğuk, Mersin sıcak

Yeni seneyi beyaz rahmet ile karşıladık. Doğu bölgeleri ağırlıkta olmak üzere, Türkiye’nin yarıdan fazlası bereketli bir kar tabakası ile kaplandı.

Bu da gösteriyor ki, inşallah rahmet ve bereket vagonlarıyla yüklü bir yaz-bahar mevsimi bizi bekliyor.

Bu soğuk mevsimde, Mersin’de gelenek hale getirilen sıcak bir programa şahit olduk. Yurdun dört bir yanından gelen muhabbet fedâileriyle Mersin’deki Yeni Asya hizmet merkezinde buluştuk. Hava muhalefetine rağmen, orada bölgelerin ve hizmet merkezlerinin yarıdan fazlası temsil edilmiş oldu. Gelenlerin en az yarısı da, yollar kapandığı için gelemedi. Onlar da selâm, tebrik ve muhabbetlerini gönderdi.

Şükürler olsun, üç gün boyunca her yönüyle tatminkâr ve semeredar bir program icrâ edilmiş oldu.

«

Şehirde ikamet eden ve uzak-yakın diğer beldelerden Mersin’e gelen kardeşlerimizle bol bol kitap okumaları yaptık. Okumaların feyiz ve bereketi, müştak gönüller hoşnut ve mesrûr eyledi. Bütün namazlar cemaat halinde ve tadil-i erkân ile kılındı.

Ayrıca, sohbet ve seminer tarzında mükerrer sunumlar-takdimler yapıldı. Birçok konuda fikir teatilerinde bulunuldu. Umuma yönelik mesaj ve konuşmalar kayda alındı. Kayda alınan videolar, İstanbul ve Diyarbakır Yeni Asya TV’lerinde yayınlanmaya başladı bile.

«

Üçüncü kez iştirak ettiğimiz Mersin’deki okuma programında tedricî inkişâfı da bariz şekilde görüp fark ettik. Evvelâ, işrak edenlerin sayısında nisbî bir artış vardı.

Ayrıca, yüzlerdeki tebessüm, kalp ve duygulardaki rahatlık, artan muhabbet, yükselen moral ve kendinden eminlik noktasında da bariz bir inkişâf hâli okunuyordu.

Kezâ, yaşlı ve tecrübeli ağabeylerin yanı sıra, genç kardeşlerin de şevk ve heyecanla aynı programa iştirak etmeleri ayrı bir memnuniyet vesilesi oldu.

Gazetemizin kadim okuyucularıyla hemen her branştaki yazar, muhabir, müşavir ve eski-yeni büro temsilcisinin buluşup kaynaşnaştığı aynı programa yönetim kademesindeki arkadaşların da gelip iştirak etmesi, umumî sevinç ve memnuniyeti bir kat daha arttırmış oldu.

İşte, böylesine bir meclis-i nuranînin teşekkül ettirildiği bir programda hasıl olan feyiz ve bereket de, elbette ona göre yüksek ve tatminkâr olup bir umumî memnuniyeti netice verdi. Nitekim, hâsıl olan bu memnuniyet sebebiyle, aynı programın her sene aynı günlerde tekrar ile devam ettirilmesi arzu ve talep edildi.

Bu yöndeki arzu ve talep karşısında hoşnut kalan Mersin’deki arkadaşlarımızın ise, buna dünden razı olduklarına şahit olduk. Ayrıca, hepimizin şahit olduğu bir diğer husus, başka şehirlerden gelen misafirler için her şeyin düşünülerek hazır hale getirilmiş olmasıydı. Yani, yiyecek, içecek, yatacak, temizlik ve sair hizmetlerin tamamı eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş ve bunların bihakkın temini için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamış olduğunu bilmüşahade gördük.

«

Velhâsıl, bütün taraflarca memnuniyet verici bir atmosferin teneffüs edildiği Mersin’deki programın, bundan sonraki yıllarda da aynen devam ettirilmesi yönünde umumî bir kanaat hâsıl oldu. Öyle görünüyor ki, bu programı daha da verimli hale getirmek için önümüzdeki yıllarda daha profesyonelce birtakım hazırlık çalışmaları yapılmaya başlanacak. Bilvesile, hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Mersin’de cömert, çalışkan, gayretli arkadaşlarımızı tebrik ediyor ve hizmetlerinde hayırlı muvaffakiyetler diliyoruz.