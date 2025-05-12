"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

“En son hangi kitabı okudunuz?”

M. Said ZEKİ
12 Mayıs 2025, Pazartesi
“En son ne zaman, seni heyecanlandıran, hayatına, mesleğine, hizmetine katkı sağlayan, zihnini kışkırtıp, yeni bilgilere açlık hissettiren müthiş bir kitap okudun?” diye sordu kadim bir dostum.

Şaşırdım. “En son ne zaman, küs olduğun bir kardeşinden helâllik istedin, barışıp kucaklaştın?” diyerek beni bir kez daha sarstı ve devam etti.

“Biz ki; ehl-i kitabız, medeniyetimiz ilim ve kitap üzerine bina edilmiş” dedi. “Peki, nedir kitap” diye sordum dostuma.

“Kitap” dedi, “yazılı bilgi veya edebî eserleri barındıran, genellikle kâğıt veya dijital ortamlarda yayınlanan, sayfalar halinde düzenlenmiş bir ürün” şeklinde tarif edilse de; sadece iki kapak arasındaki sayfalardan ibaret değil” diyerek devam etti sohbetine. 

“Manaları ihtiva bilgi topluluğudur kitap. Meselâ mukaddes kitapların iki kapak arasında yazılıp toplanması çok sonradır. Kâinat kitabı iki kapak arasına sığmayan muazzam ve mücessem bir kitaptır. Her çiçek, her böcek, her çocuk, her insan bir kitaptır. Okumasını bilenlere Yaratıcısının tecellilerini okutturur.”

BEDİÜZZAMAN’IN KÜTÜPHANELERİ

Demli çaylar eşliğinde sohbet koyulaşırken, söz Bediüzzaman’a ve eserlerine geldi. “Barla’nın bağları ve dereleri Bediüzzaman’ın kütüphaneleri olmuştu” diyerek, Ebu’l Hasen en-Nedvî’nin şu sözünü aktardı:

“Bizim telifimiz hakiki te’lif değil. Milyonluk kütüphanelerin içinde otururuz, bir mevzu yazacağımız zaman, kitaplardan derleme yaparız bir kitap meydana gelir. Hâlbuki Bediüzzaman’ın kütüphanesi dağ ve derelerdir. Asıl telif odur.”  

Said Nursî’nin iman hizmetini şeyh/ şahıs/ lider odaklı değil, ilim ve kitap odaklı müsbet bir hizmete çevirmesi çok dikkat çekici ve özgündür.

Hizmet metodu şahıs merkezli değil, kitap merkezlidir. Çünkü zaman şahsiyet ve enaniyet zamanı değil, cemaat zamanıdır. Teknoloji ve iletişim dünyayı bir köy hükmüne getirmiş, insanlık şirketleşmeye, tüzel kişiliğe, network ağlarına geçiş yapmıştır.

HÜR ÜNİVERSİTE

Geliştirdiği müsbet hareket temelli yaygın hizmet modeli, insanları belli kalıplar ve normlara boğmadan “hür üniversite” tarzında, toplumun her tabakasının temel ihtiyaçları ve anlayışlarına göre, fertleri farklı yönlerden dinamik hale getirmeyi amaçlar.

Risale-i Nur’ un bir esası da dostluk ve kardeşâne arkadaşlık bağları kurmak, herkesi şefkatle kucaklamaktır. Nur Cemaati, iç içe girmiş daireler misali, geniş bir dairedir, kimseyi dışlamaz. Dost, kardeş ve talebe dairelerinden müteşekkildir. Nur cemaatinde meşveret ve istişare esastır.

Nur Talebeleri sair âlimlerin eserlerine karşı asla tavır almaz. Kimden gelirse gelsin insanların faydasına olan her türlü müsbet hizmete taraftardır.

Risale-i Nur’u öğrenmek için muallime ihtiyaç yoktur. Belli bir mekân veya zaman ihtiyaç duyulmaz. Evde işte, trende vapurda, dağda bayırda, Avrupa’da Amerika’da, Sibirya’da Afrika’da... gece gündüz demeden, mesai şartı olmaksızın kitap -ve çay- olan her yerde ilim öğrenilebilir, ümit ve şevk içinde hizmet edilebilir.

*** 

Vakit geç olmuştu, doyumsuz sohbete ara vermek zorundaydık. 

Eğer sizler de, bu bahtiyarlar zümresine dahilseniz; ne kadar şükretseniz azdır. Elinizdeki hazinenin, dostların, hizmetin kıymetini bir kez daha tefekkür ederek bu nimetin hazzını yaşayın dostlar.

Sahi, siz en son hangi kitabı okumuştunuz!

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üstadın Talebesi; S. Süreyya Önder’in Dayısı Kayır: Bediüzzaman'ı anlamak için Risaleleri okumak gerekir

    Hukuksuzluklar demokrasinin temelini derinden sarsıyor

    Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor

    Gençler duyarsız değiller

    Yangınlar kapıda, tedbirler aynı yerde

    Thomas Friedman: Bu İsrail hükümeti bizim müttefikimiz değil

    Bu hafta da yurt genelinde sağanak bekleniyor

    Gazze'deki esirlerin yakınlarından Netanyahu protestosu: "Yüzyılın kaybı"

    Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor

    Filistinli Anneler tüm annelere seslendi: Bize destek olun

    FIFA, ırkçılığın cezasını 5 kat arttırdı

    Sanayicinin faiz isyanı

    Papalık seçimi Müslümanlar için neden önemli?

    Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: İki kişi öldü

    Tam puan aldı mülâkatta elendi

    Borrell’den öz eleştiri: Bombaların yarısı bizden

    Asgarî ücret geçen senenin altında

    Avrupa Birliği adaylığının yolu Kopenhag kriterlerinden geçer

    Rümeysa Öztürk serbest

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yaptı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’ün el değiştirmesi
    Genel

    Üstadın Talebesi; S. Süreyya Önder’in Dayısı Kayır: Bediüzzaman'ı anlamak için Risaleleri okumak gerekir
    İbrahim Aktaşcı

    Al yanağa perd’olan siyah miyah Avrupa!
    Şükrü BULUT

    Dünyayı Dönüştürme Merkezi WEF’in arkasındaki vakıflar…
    Ahmet Said Aydil

    Kısır döngü
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler, “İstanbul’a gittin, bize ne getirdin?” dediler
    Faruk RİFAİOĞLU

    Huzur isteyenlere duyuru(lur)
    Mehmet KARA

    Kutuplaşma yerine akl-ı selim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.