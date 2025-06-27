İnsanlık defnedildi mi?

Gazze’de yaşananlar unutturulmak istense de en azından şu ana kadar kimse buna muvaffak olamadı.

Hatta son zamanlarda Avrupa ve Amerika’daki idareciler bile Gazze konusunda daha insaflı, daha hakperest açıklamalar yapar duruma geldi. Bu gidiş, “Gazzeli çocuklar”ın zalimleri mağlup edeceğini akla getiriyor.

İsrail’in Gazze’de sergilediği zulme tepki gösteren, daha doğrusu oradaki zulme karşı sessiz kalanları kınayan isimlerden biri de emekli Büyükelçi Yalım Eralp olmuş. Emekli Büyükelçi Eralp, sosyal medyada paylaştığı videoda, bir Gazzeli çocuğun “Açız, insanlık öldü mü, bize yardım edin” diyerek gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatıp, “Hakikaten insanlık ölmüş” demiş. Eralp, özellikle Batı dünyasının ve ABD’nin Gazze’de yaşanan dram karşısındaki duyarsız tavrına da dikkat çekerek, “Bu konuda Batı’nın, bilhassa Amerika’nın insanlara hiç aldırmadığı ortaya çıktı” tespitinde bulunmuş.

Eralp, Avrupa Birliği’nin insanî yardım için Gazze’ye hava yoluyla gıda ulaştırabileceğini de belirterek şunları da söylemiş: “Batılılar acaba müşterek bir uçak veya helikopter gönderip bunlara (Gazze’ye) havadan yiyecek atamaz mı? O helikopteri İsrail düşürür mü yoksa? Düşürürse tabiî daha büyük bir felâket olur. (Son zamanlarda) İran üzerine yoğunlaştı bütün dünya. Yanlış da değil, ama Gazze’yi tamamıyla unutmuş vaziyette. İnsanlık hakikaten ölmüş.” (Yeni Asya, 26 Haziran 2025)

Elbette Gazze’de yaşananlar karşısında Avrupa’nın sergilediği tutum kabul edilemez ve itirazı hak eder. Esasında hem Türkiye, hem de “İslâm dünyası”nın idarecileri Avrupa ülkelerinin idarecilerini bu noktada ikna ve ikaz etmek durumundadırlar. Bu da miting meydanlarında ve hamaset yüklü konuşmalarla değil, diplomatik dille ve diplomasi yoluyla yapılmak mecburiyetindedir. Görüyoruz ki hem Avrupa, hem de Amerika’da binlerce kişi Gazze’nin maruz kaldığı zulüm ve haksızlığa itiraz ediyor. O halde bu itirazları dile getirenlerle birlik olmak gerekir. Avrupa ve Amerika’nın tamamını kınamak yerine, Gazze’ye sahip çıkmayanları kınamak ve sahip çıkanlara teşekkür etmek gerekir.

Her fırsatta ifade edildiği üzere ‘dünyadaki bütün iyi’lerle birlik olmak yoluyla Gazze’nin hakları savunulabilir. Bunu yapmayıp toptancı bir anlayışla herkesi kınamak hakperestliğe de sığmaz.

Başta Gazze olmak üzere pek çok yerdeki zulüm ve haksızlıklar karşısında susanlar vardır ve bu tablo “insanlık öldü” dedirtiyor. Yine de “insanlık defnedilmediyse ümidi kesmemek gerekir.

Dua edelim de insanlık uyansın ve bütün zulümler sona ersin inşallah...