"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Farklılıklara tahammül edebiliyor muyuz?

M. Said ZEKİ
27 Mart 2023, Pazartesi
Doğru fikirlerin daha iyi anlaşılması ve benimsenmesi için, düşünce ve ifade hürriyetine ihtiyacımız var.

Bir fikir doğruysa; o fikri benimseyenlerin, yanlış fikirlerin ifade edilmesinden korkmasına gerek yoktur. Karşı fikirlerin ifade edilmesi, doğruya kendisinin doğruluğunu ve yanlışın yanlışlığını sergileyebilmek için yeni bir imkân sağlar.

Bir fikir doğru bile olsa, onun serbestçe eleştirilmesine ve ona itiraz edilmesine izin vermek gerekir.

HAKLIYSAN TENKİTTEN KORKMA...

“Hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm-ü efkâr ise, maksatta ve esasta ittifakla beraber, vesâilde ihtilâf eder. Hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmet eder.”

Doğru olduğuna inanılan fikirler, karşı fikirler tarafından test edilmezse zayıflar, geriler ve donar. Yeni problemlere çözüm olamaz, güncel ihtiyaçlara cevap veremez. Zamanla bir dogmaya ve kesin inanca dönüşür.

Halbuki; bizim bildiğimiz her doğru bir parça yanlışı, her yanlış bir parça doğruyu ihtiva ediyor olabilir.

Sahip olduğumuz bilgi, bizde herhangi bir derinlik, genişlik ve dönüşüme yol açmıyorsa, o bilgiyi tekrarlamak, hakikati keşfetmemize kesinlikle engel olmaz mı?

TAHAMMÜL KÜLTÜRÜ

Önceki yazıda ‘Üstadın yüzyıl önceki hürriyet fikirlerini geliştirmek ve aşmak şöyle dursun; henüz onu anlamak ve yetişmekten uzağız maalesef’ demiştik.

Farklı milletlerden müteşekkil ümmetin ittihad ve ittifakını temin edecek hakikatler manzumesi Risalelerde olmasına rağmen. Farklılıklara, farklı düşünmeye, farklı anlamaya medeni bir şekilde tartışmaya, kendini izah ve ifade etmeye tahammül kültürünü oluşturduğumuzu söyleyebilir miyiz?

ŞARTA BAĞLI FÜTÜHAT

‘’Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.’’ Amenna... Gerekli şartları yerine getirebilirsek.

Ahir zamanın Mehdiyyet vazifesini görecek hizmet Risale-i Nur hizmeti ise, -ki buna iman etmişiz- o halde onun müntesipleri kucaklarını açmalı artık.

TAASSUPLARI KIRMAK...

Taassuplarını kırmalı, idraklerini açmalı, akıl ve kalplerindeki bukağıları çözmeli, mevcut vaziyet(lerin)i insaf ve vicdanla sorgulamalı ve asli vazifeleri olan ittihad ve ittifak kavramlarını layık-ı vechiyle anlayıp hayata tatbik etmeli.

Bir dönem olduğu gibi, Nurcular topluma numune-i imtisal olup temsil kabiliyetini haiz olmalıdır. Şimdi toparlanma ve hizmet vakti. İnsanlık bu nuru bekliyor.

Tekrarlayalım; kapsamlı bir nefis muhasebesi, bir özeleştiri şart.

Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlim adamları Risale-i Nur’un kıymetini bilmeli

    Erdoğan 3. kez aday olamaz

    Çadırlar yine su altında

    Unutkanlık gençlerde yaygınlaşıyor

    Ukrayna anarşinin cephaneliğine dönebilir

    Bizi diri diri gömmeye çalışıyorlar

    Aday olan bakanlar istifa etmeliydi

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son bir günde 50 hava, 11 füze saldırısı düzenledi

    BAE, depremzedeler için 236 uçak yardım gönderdi

    'Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğiz'

    Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya tepkiler devam ediyor

    ABD'de hortum afetinde 26 kişi öldü - ''Ev üstümüzde parçalandı''

    YSK: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvurusu kabul edildi

    Park halindeki araçların üzerine devrildi - "Deprem oluyor diye düşündüm''

    İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde 2 deprem

    Toplum demokrasi istiyor

    Emekli: 7.5 dediğin ne ki?

    Açlık sınırı 11 bine dayandı

    Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nevrûz-u Sultani ile Ramazan-ı Şerif bize, el ele geldiler…
    Mehmet KARA

    Seçilirse… Seçilirse…
    Süleyman KÖSMENE

    Depremde kurtulanlara mucize denir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda âlem-i İslâm bir mescid hükmünde
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman’ın görüşlerini aktaran kaynak göstermeli
    Genel

    AYET-ÜL KÜBRA’DAN ESİNTİLER
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dost ile sohbet
    Cenk ÇALIK

    İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Okumak, Nur Talebesinin gıdasıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.