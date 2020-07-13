Hadiselerin tazyikinden kurtulmak

Hadiselerin tazyikinden bunaldığımız zaman veya belâların yağmur gibi üstümüze geldiğini düşündüğümüz anlarda ‘belâ vereni’ bulmak ve O’na iltica etmek, zahmeti rahmete çevirebilir.

Pozitif bir telkin bazen ilâçtan daha tesirlidir. Tebessüm çiçeği güvenli bir limandır. Geçen yazıda kederle başetme, stresten kurtulma ve hayatımızı ‘normal’e getirmek için bazı bilgelik yankılarından ibretlik derslere göz atmıştık. Bildiklerimizi hatırlamaya, bilmediklerimizi öğrenmeye devam edelim.

ZAMANINI DENGELEMEK

Kederlerimize, acılarımıza bir mola vermeyi deneyelim. Kitap okuyup ibadet ederek, arkadaşlıklar kurarak veya güçlendirerek, yeni beceriler öğrenerek veya meşrû eğlenceyle meşgul olarak geçici bir rahatlama bulabiliriz. Zaman geçtikçe bu molalarımızın iyileşme sürecinin bir parçası olarak daha uzun ve daha sık hâle geldiğini fark edebiliriz.

ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURMAK

Bazıları alkol veya uyuşturucunun hissî acıları hafiflettiği gerekçesiyle bu tuzağa düşer. Kısacık bir yalancı rahatlama olsa bile sonu hüsrandır. İnsanız, üzülür endişe ederiz. Ancak endişelerimizi yatıştırmak için zararsız yollar denemeliyiz. Çünkü emanet-i kübrayı yüklenerek sınav için dünyaya gelen insanın, nefis ve bedeni de emanettir. Onu korumak ve temiz tutmak zorundadır.

RUTİN TUTARAK DÜZENLİ OLMAK

Kendimizi olumlu aktiviteler ile meşgul etmek, acı duygularımızı azaltmak için yardımcı olabilir. Uyku, iş ve diğer aktiviteler için bir rutin tuttuğumuzda, büyük ihtimalle ‘normal’lik duygusunu yeniden kazanacağız. Günün 24 saatini tanzim etmek bize fayda sağlar.

BÜYÜK KARARLAR VERMEKTEN KAÇINMAK

Büyük sıkıntı ve acı yaşanan dönemlerde, meselâ sevdiklerini kaybettikten kısa bir süre sonra büyük kararlar veren pek çok kişi, bu kararlardan pişmanlık duyar. Mümkünse; taşınma, iş değiştirme veya sevdiğiniz kişinin eşyalarını elden çıkarmadan önce makul bir süre bekleyin. Teenni ile, ‘yavaş yavaş acele et’mek lâzım.

SEVDİĞİMİZ BİRİNİ HATIRLAMAK

Bir adam arkadaşlarına ölen yavrusunun resimlerini gösteriyor. Resim veya hatıra toplamak ya da hatırlamak istediğimiz olaylar ve hikâyelerden oluşan bir günlük oluşturmayı tedavi edici bulabiliriz. Hoş anıları tetikleyen ögeleri saklayıp ve kendimizi hazır hissettiğimizde onlara bakabiliriz. Kederli arkadaşına bir sahabe ‘en sevdiğini hatırla’ diyor. Oda ‘Ya Muhammed (asm)’ diyerek sıkıntılarından kurtuluyor.

SEYAHAT SIHHATTİR

Tatile çıkmayı düşünebiliriz. Uzun bir tatil pratik değilse, belki de yürüyüş, bir müze ya da bir akraba ziyareti veya sadece bir iki gün için keyifli bir şey yapabiliriz. Hatta kısa, küçük bir hız /mekân değişikliği keder ile başa çıkmamıza yardımcı olabilir.

BAŞKALARINA YARDIM ETMEK

Bir insan bakkal alış verişinde yaşlı bir teyzeye yardımcı olursa, kalbine bunun sevinci dolar. Başkalarına yardım ederek geçirebileceğimiz her zaman diliminin kendimizi daha iyi hissetmemize yardımcı olabileceğini unutmayalım.

Sevdiği kişinin kaybından etkilenen arkadaşlarımıza veya akrabalarımıza ihtiyaç duyabilecek başkalarına yardım ederek başlayabiliriz. Başkalarını desteklemek ve rahatlatmak bize yenilenmiş bir neşe ve eksik gibi görünen bir amaç duygusu verebilir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır. Allah, her iyiliğin içine peşin bir mükâfat koymuştur.

ÖNCELİKLERİMİZİ YENİDEN DEĞERLENDİRMEK

Keder veren bir kayıp ve şok bize yeni anlayışlar sağlayabilir. Hayatımızı nasıl kullandığımızı değerlendirmek için bu fırsattan yararlanmak gerek. Gerektiğinde önceliklerimizde ayarlamalar yapalım. ‘Kaderden atılan bir ikaz taşının’ ne anlama geldiğini düşünüp, musîbetlerden ibret dersi çıkaran kârdadır. Kendimize şu soruyu soralım: ‘Acaba beni Yaratan, şimdi hangi esmasının cilvesine mazhar ediyor?’ Ondan gelen imtihan sıkıntılarına karşı duâ ile; yine O’na iltica ederek kurtulacağımızı unutmayalım.

BÜTÜN YÜKLERİ GEMİYE BIRAKMAK

‘Duâ eden adam bilir ki, birisi var ki onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. O’nun kudret eli herşeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerîm Zât var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden’ atar, rahat eder.

İman ve istikamet dairesinde sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum efendim.