"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Hangi roldesin hayatta?

M. Said ZEKİ
22 Eylül 2025, Pazartesi
İlâhî bir senaryo gereği hayatta çeşit çeşit roller var. Bazıları insanın tercihine bırakılmış, bazıları ise mecburi. Söyle; sen hayatında hangi rolü seçtin sevgili dostum?

Severek seyrettiğimiz belgesellerden öğreniyoruz ki; insanın hikâyesi anneden ve babadan alınan ve ancak mikroskopla görebildiğimiz birer parçanın buluşmasıyla başlıyor.

Anne karnındaki muazzam bir tezgâhta, karanlık bir ortamda, annenin bile bilemediği mucizeler gerçekleşiyor. Sonra tatlı ve minik bir misafir dünyamızı şenlendiriyor. Bilinmeyen âlemden görünen âleme çıkıyor.

Ömür boyu çalışır, öğrenir, sever, sevilir, üretir ve tüm insanlığa elinden geldiğince katkılar sunar özet olarak.

Anne babasını, nerede dünyaya geleceğini, cinsiyetini, milliyetini seçemiyor. Fakat iyi veya kötü, âlim veya cahil olması, mü’min veya münkir, merhametli veya zalim olup olmayacağı gibi hususlar kendi tercihlerine bağlı.

DÜNYA SAHNESİ VE ROLLER

Hz. Âdem’le (as) başlayan hayat devam ediyor bin yıllardır. “Dünya bir sahnedir; kadın erkek herkes birer oyuncu. Sıraları geldikçe ya girer, ya çıkarlar. Her insan nice roller oynar ömrü boyunca.” (Shakespeare). Peki; herkes kendi filminin başrolünde mi?

Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık ve nihayet ölümle sahnedeki rolünü bitiriyor. Peki anne karnına düşmeden önce, o insan hangi zaman boyutundaydı? Ölünce hangi zaman boyutuna geçiyor?

***  

Şimdi kendimize soralım: Hayattaki rolüm nedir, yaratılış gayesine uygun mu? Tercihlerimi nasıl kullanıyorum? Diğer insanlara, varlıklara ve Allah’a karşı durumum nedir?

Dikkat lâzım; ahirzamanın dehşetli diliminde roller karışmış iyice.

“Zaman olur zıd, zıddını saklarmış. Lisân-ı siyasette lâfız, mânânın zıddıdır. Adâlet külâhını, zulüm başına geçirmiş; hamiyet libasını, hıyânet ucuz giymiş. (...) Esâret-i hayvanî, istibdad-ı şeytanî, hürriyet nâm verilmiş.” (Lemaat, s. 1150.)

İnsan rollerini bazen serbestçe seçiyor. Bazen de başkaları tarafından dayatılıyor. İnsanın ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül edip, hür iradesi ile fıtratına ve Rabbinin rızasına uygun rolü seçmesi hayatî önem taşıyor.

TOHUM – MEYVE - TOHUM...

Bir ağaç gibi serüvenine bir tohumla başlar insan; filiz ve fidan olur, meyveler verir. Rolü bitince hayatı hafızaya ve başka cihazla kaydedilerek çekirdek gibi toprak altına girer. Haşirde dirilmek ve hesap vermek üzere.

Kur’ân der: “0 (Allah), Evvel ve Âhir, Zâhir ve Bâtındır. O her şeyi bilir.“ (Hadid Suresi: 3) Bu isimler insanda da tecelli ediyor. Biyolojik varlığı halk edilince mükemmel organlarla süslenirken; ruhu, hulku, ahlâkı da sevgi, şefkat, merhamet, adalet, vicdan gibi duygularla donatılmış. 

HER ‘AN’ ŞİMDİKİ ZAMAN !

Bediüzzaman Hazretleri ezel kelimesi için “ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil, mazi, hâl ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir âyine” tabirini kullanır. Bu ebed için de, belki bütün insanlık için de geçerlidir. Bu durumda ezel ve ebedle irtibatlı nitelikli zaman geçmiş ve geleceği ‘an’da topluyor. 

İnsanlık ailesinin bir ferdi Augustinus da bu hakikati yakalamış:

“Ne gelecek var, ne geçmiş. ‘Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman’ diye zamanı üçe ayırmak doğru değil. Belki şöyle diyebiliriz: Geçmiştekilere ilişkin şimdiki zaman, şimdikilere ilişkin şimdiki zaman ve gelecektekilere ilişkin şimdiki zaman.”

Hayattaki rolünüz kaliteli ve güzel olsun efendim.

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Basın artık Pentagon koridorlarında dolaşamayacak'

    Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu

    Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız

    Suriye'nin resmi haber ajansı SANA: SDG, Halep'in doğusundaki köylere saldırdı

    Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı

    CHP’den seyircisiz kurultay

    10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

    Netanyahu'dan Trump'a: Mısır'a baskı yap

    Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

    Beyaz Saray'dan "H-1B" vizesi hakkında açıklama

    Muğla, Antalya ve Balıkesir'deki orman yangınlarıyla ilgili son durum?

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Konya’da “Filistin Meselesi” tartışılacak - Tarihî, hukukî ve vicdanî yönleriyle ele alınacak
    Genel

    Tatilde Kur’ân öğrendiler
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.