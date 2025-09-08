"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Demokrasi ve hukukun bazı temel prensipleri - 3

M. Said ZEKİ
08 Eylül 2025, Pazartesi
Temel hak ve hürriyetler

Hukukun temel amacı, toplumda adaleti sağlamaktır. Hukuk düzeni insanların temel hak ve hürriyetlerini, ödevlerini düzenler. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda faydalar sağlar. Huzur ve güven içinde yaşamalarına yardımcı olur.

Hukuk Fakültelerinin birinci sınıfında anlatılan, ancak ilkokulda öğrenilmesi gereken bazı temel haklarımızı hatırlayalım. Demokratik şuurun artması, bunları bilmemize ve sahip çıkmamıza bağlı.

*** 

Devlet nedir? “Devlet, sınırları belirlenmiş bir toprak parçası üzerinde yaşayan insanlardan oluşan bir toplumu, düzen içerisinde yönetmek amacıyla, kural koyma yetkine sahip kurumlar aracılığıyla otorite kullanan siyasal bir örgüttür.”

Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir. Devlet çok önemli bir tüzel kişiliktir; ancak kutsal değildir. “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” 

Devlet, millet için vardır; millet devlet için değil. Devlet görevinde çalışanlar da, bizim aramızdan atanan insanlardır.

Demokratik toplum düzeninin belirleyici vasfı, fertlerin kendi aralarındaki ve devletle olan ilişkilerinin pozitif hukuk kurallarına bağlanmış olmasıdır.

HERKES İÇİN HÜRRİYET

Kanun, hukuk sisteminde yetkili organlarca düzenlenen hukuk kurallarıdır. Kanunlar, hukukun temel prensiplerine ve anayasaya aykırı olamaz. 

“Kanun, lâfzıyla veya ruhuyla temas ettiği bütün mes’elelerde mer’idir (geçerlidir).

* Hukuk önünde herkes eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

* Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bunlar, istisnaî durumlarda ve ancak kanun ile sınırlandırılabilir. 

* Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

* Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin ve şahsî bilgilerin gizliliği esastır. Bunun için Devlet her türlü tedbiri alır. Verilerin çalınması hizmet kusurudur. Sebebiyet veren kamu görevlisi devlet adına sorumludur. 

* Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

* Kimsenin konutuna dokunulamaz. Hâkim kararı olmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve eşyalarına el konulamaz.

* Herkes lekelenmeme ve bağımsız mahkemelerde adil yargılanma hakkına sahiptir. Keyfî olarak tutuklanamaz, hürriyetinden mahrum edilemez.

DİN, DÜŞÜNCE VE BASIN HÜRRİYETİ

* Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç, düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

* Herkes resmî makamlardan izin almaksızın düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

* Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır. 

* Basın Kanunu, haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, malî ve teknik şartlar koyamaz. (Ama Yeni Asya’nın resmî ilan hakkı 2000 gündür gasbediliyor!)

Listeyi uzatmak mümkün. Kanunlar, ruhlarına uygun ve adil şekilde uygulanırsa güzeldir, yoksa yerine uymayan süs gibidir. Şimdi bu çerçeveden Türkiye fotoğrafına bir göz atalım; bakalım neler göreceğiz!

Okunma Sayısı: 294
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"

    Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'

    Milli Takım, İspanya'ya farklı yenildi; üçüncü sıraya geriledik

    Netanyahu: Gazze'den 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ederek sürgün ettik

    Japonya Başbakanı İşiba'dan istifa kararı

    Uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılacak

    474 bin Suriyeli ülkesine döndü

    Gazze’de eğitim soykırımı

    Balıkesir'de aynı gün içindeki 3 deprem hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Eşit şartlarda eğitim her öğrencinin hakkı

    Dünyada gıda fiyatları durağan, Türkiye’de artışta!

    Okul çevresi güvenliğine dikkat!

    İktidar akılla bağını kopardı

    Kavgayı bırakın, karnı aç çocuklara bakın

    Dayattıkları kadar demokrasiye rıza göstermeyeceğiz

    Deprem afetine uğrayan Afganistan'dan kış öncesi yardım çağrısı

    2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarın başlıyor

    "Chicago buraya neden savaş bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere"

    Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkması 10 Eylül'e ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Milli Takım, İspanya'ya farklı yenildi; üçüncü sıraya geriledik
    Genel

    Zelenskiy: Trump, Alaska'da Putin'e 'istediğini verdi'
    Genel

    "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi"
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.