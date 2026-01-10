Hastane muhasebem (1)

Allah’a ve kadere iman hakikatinin bizdeki tecelli ile tezahüründe zaman zaman yanılmalar ve hatalar yapılabiliyor.

Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf etme hakkına sahip olduğuna göre bu vücud benim mülküm değil, nihayetinde bana verilen bir emanettir. Bu emanet libasın üstünde, mülk sahibi olan Allah, esma ve sıfatının tecellilerinin âdeta provasını yaparak, kulların oradan ibret çıkarmalarını murad eder. İşte bu hakikatten hareketle Rezzak ismi rızka muhtaç olmayı gerekli kıldığı gibi Şâfî ismi de hasta olmayı iktiza etmektedir. Bu hakikat ne kadar iyi ve doğru anlaşılırsa Allah’a iman o derece muhkem olacaktır. Aynı zamanda irademle beyan edip cüz-i ihtiyârımla yaptığım tercihlerimle çizdiğim kaderimi, öncesinden bilmesi manasındaki kadere imanımı da istikrarlı ve istikametli hâle getirecektir.

Peki ya başıma gelen musibetlerin yorumunu nasıl yapmam lâzım?

Üroloji doktorum dedi ki: Bir gün, mutlaka kanser olacaksın deseler, prostat kanseri olmayı tercih ederim, zira en ehveni o. Onun bu tıbbî kanaatine dayanarak prostat kanseri ameliyatıma, tecelli edecek hakikatleri merak edercesine girdim. Beşinci günü taburcu oldum, hamdolsun. Robotikle başlayan operasyon açık ameliyatla bitirildi yani, daha masada iken, iki ameliyatı aynı anda oldum. “O kadar çok kan kaybettin ki yaşın uygun olmasaydı, masadan kalkamazdın...” Ölümcül müjdeyi sonradan duymam, terim soğuduktan sonra soğuk su dökülmüş gibi oldu.

Taburculuğumun ikinci günü, milyonda bir ihtimal verdikleri iç kanama ile üroloji servisine yattım. Kanama ile oluşan hematom, kalın bağırsağın son kısmı olan rektuma baskı yapıp iç çeperde delik (fistül) açılmasına sebep olurken aynı zamanda mesaneye yapılan dikişlerin de açılmasına sebep oluyor. O deliklerden geçen dışkı parçaları dikişleri açılan mesaneye oradan da sonda aracılığıyla idrar torbasına geldiğini gözümle gördüm.

Doktorlar telâşla konsültasyon yaparak ilk çözümü Girişimsel servisinden hematoma sağ yanımdan diren takıp, biriken kanın dışarı atılmasını yapmalarının yanı sıra iki böbreğe nefrostomi takarak idrarın dışarı verilip torbaya akmasını ve kalınbağırsağı da ürostomiyle dışarıya, torbaya dışkının çıkarılmasını yaptılar. Böylece hasar gören bağırsak ve sökülen dikişlerin olduğu o bölgedeki hasarın tedavi ve tamiri için üç dört ay, vücuda süre verildi. Ve ben bu süre zarfında üç sonda, bir ürostomi ile dost oldum. Yetti mi, hayır!

Nefrostomilerden zaman zaman kültür testi için idrar alınır, tahlil yapılır, enfeksiyon var mı diye. Karın bölgesi dışkı ve idrar yatağı olmuş, orada enfeksiyon olmayacaktı da ne olacaktı? İşte, bekledikleri enfeksiyon çıktı ve on dokuz gün tecritli odada enfeksiyon mücadelem sürdü. Temizlik mi, hijyen mi sormayın, söyleyemem…

Sıkı, etkili antibiyotiklerle yapılan mücadele sonunda taburcu oldum ve o dört aylık süreyi bekliyorum, bir taraftan da kalan operasyonlara hâkim olacak hâzık bir doktor arayışındayım.

Not: Demir Risalesi’nin Mütalâası tefrikamıza bu dört parça yazımızdan sonra devam edeceğiz inşaallah.