"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Ameliyatımı Demirel yaptı! (1)

Mehmet ÇETİN
28 Şubat 2026, Cumartesi
Bunu yazmam lâzım.

Biliyorum, rüya ile amel edilmez, ama iki ayrı zamanda birbirini tamamlar nitelikteki rüya görülünce ve daha da önemlisi rüyadaki şahıslar da mühim kişiler de olunca evet, bunu yazmam lâzım. Rabbim hayırlara vesile eyleye.

Yatağımın içinde, gecenin 05.03’ünde bilgisayarımı açtım. Çok da sessiz olmam lâzım zira refakatçı eşim, Sultanım, dinleniyor, onu da uyandırmadan bunu yazmam lâzım.

Önceki rüyamda rahmetli Süleyman Demirel, aktif görevde ve yanında dönemin sağlık bakanı var, hastanede odamda ameliyat doktorum Ozan Bozkurt beyden bilgi alıyor. Çok dikkatli dinliyor.

Sonraki rüyamda aynı ekip ama Demirel, operatör yani cerrah. Sırtüstü yatıyorum, elleri vücudumun üzerinde ameliyat olduğum bölgelerde dolaşıyor, maharetle. Yukarıdan aşağıya sıvazlıyor, sanki. Hissediyorum, yapılanları heyecan ve ümit dolu, bakıyorum.

Bildiğimiz gibi cerrahî operasyon yapıyor, Süleyman Demirel. Ağrı ve acım, yok. Ellerini hissediyorum. Yanımdakilere de bir taraftan anlatıyor, sanki yılların cerrah hocası gibi. Onlar da tasdik ediyorlar, dikkatle izliyorlar.

Rahatlıyorum, evet bunu hissediyorum. Yatak kıyafetim üzerimde, elleriyle yukarıdan aşağıya doğru sıvazlaması devam ediyor. Çıkan iltihabı gazlı beze alıp, yanındakilere gösterdikten sonra çöpe atıyor. Bunu birkaç sefer tekrarlıyor. 

Derken uyanıyorum, gördüklerimi hatırlıyorum, toplayıp değerlendiriyorum ve kararlı bir şekilde ama çok sessiz olarak bilgisayarımı yatağın içinde açıp yazmaya başlıyorum.

İnsan, gündüzün yaşadığı şeylerin çoğu zaman etkisinde kalıp, bilinçaltına işleyerek, rüya âleminde onu görür, onu yaşar. 

Bunlar, rüyanın yazıya dönüşümü olan notlardır lakin bu notlara vesile olan bir vakıamın olması lâzım. İşte onu nakletmem gerekir.

(Haftaya inşaallah.)

Okunma Sayısı: 462
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    Zeytindalı kapısının kapanması bölge ekonomisini vurur

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor

    29 yıl sonra 28 Şubat

    Çin İran ve İsrail'deki vatandaşlarını uyardı

    ABD Dışişleri Bakanı gelecek hafta İsrail'e gidecek

    Doğu Karadeniz ve Akdeniz'e fırtına uyarısı

    Sumud yeniden yola çıkacak

    F-16, tanımlanamayan radar izi için havalanmıştı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki operasyonlar durduruldu

    Pakistan-Afganistan sınırında tansiyon yükseldi: "Artık aramızda açık savaş var"

    Türkiye adım atsın

    'Ülkenin kaynakları yurt dışına akıyor'

    26 milyon ton gıda çöpe gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu
    Genel

    Said Özdemir rahmetle yâd ediliyor
    Genel

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı
    Genel

    Mehmed Kırkıncı Hoca dualarla anıldı
    Genel

    Otoriterleşme hayatımızı zehirliyor
    Genel

    'Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun'
    Genel

    28 Şubat’la hesaplaşılamadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.