Biraz daha mühlet verseydin de...

-27 Ocak 2026 günü gireceğim ağır ameliyata dua ricasıyla

Gireceğim ameliyatın büyüklüğünü doktorlarla görüştükçe daha da iyi anlamaya çalışıyorum, ama aynı zamanda ümidim de artıyor.

Ümidim artıyor çünkü bir kul olarak ben, âdeta Rabbimden istemek için yaratılmışım. Zira Rabbim diyor ki Dua edin ki cevap vereyim. Duanız olmasa idi ne ehemmiyetiniz vardı?

İşte bu sağlam dayanaklara istinad ederek manen dedim ki Rabbime:

Hey benim güzel Rabbim! Merhameti ve ihsanı sınırsız Allah’ım!

Bilirsin ki benim işlerim çok. İşyerine, aileme, evlâdlarıma ve neşriyata yönelik o kadar çok plânlarım var ki bunlara mühlet istiyorum. Ölüme hazır olduğum gibi, hayat vererek hizmet etmeye daha gayretli hazırım.

Yıllardır kurmaya çalıştığım iş yerim, âdeta otomatiğe bağlanırcasına hamdolsun sistematik şekilde devam ediyor. İslâm’da Kuyumculuk kitabımızın hazırlığında öğrendiğim fıkhî esaslar çerçevesinde, faiz ve harama düşmeden senin ihsanınla, hassasiyetle devam ediyorum Allah’ım!

İhsanlarının bir kıymetli paketi olarak nasib eylediğin mülkleri, öylesine organize edeyim ki benden sonra evlâdlarımın miras paylaşımlarıyla araları açılmasın, birlik ve beraberlikleri bozulmasın, acı/tatlı günlerinde bir ve beraber olsunlar. Hem o mülklerin her birinde evlâdlarımı pay sahibi yapıp, mülkü paylaşmadan gelirlerini paylaşsınlar tâ ki birlikteki kuvveti ve faydayı yaşasınlar, kendilerinden sonra da devam ettirsinler.

Ailemle daha kaliteli vakit geçirmek istiyorum. Bunun için de mühlet istiyorum.

Hayatımın şükraniyesi olarak bir vakıf kurmak, hayır ve hasenatı o vakfın çatısı altında mülk ve emvali, hizmete istihdam etmeyi dua etmiştim. Onu da nasib eyledin, hamdolsun. Resmî müracaatlarımız tamam, karar tescili duruşması sonrasında icraata başlayacağız. Buna da mühlet Allah’ım.

Talebelik yıllarımdan beri sürekli araştırmaya, yazmaya çalışıyorum. Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra oradaki iman hakikatlerinden anladığımı nakletmeye gayret ediyorum ki işte Kader Risalesi’nin Mütalâası kitabımız bunun bir nişanesidir. Kader konulu, lise ve üniversite gençliğinin anlayacağı dilden başka bir kitap yazmak istiyorum. Yeni Asya Gazetemizde düzenli olarak 2010’dan bu tarafa sürekli haftalık yazıyorum. Başka yayın organlarında da. Bunlar için de mühlet, Allah’ım.

Yazmayı arzu ettiğim o kadar çok konular var ki Rabbim, hepsi sana âyan. Hani yumurtadaki civciv adayı der ki bana dışarıya çıkmama izin ver de tavuk olup senin hazinenden aldığım yumurtaları kullarına taşıyayım. Ben de diyorum Allah’ım! Bana mühlet ver de senin sonsuz ilim hazinenden nasib eylediklerini tebliğ edeyim, neşredeyim.

Biliyorum, insanım, arzularıma sınır yok, sonsuza dek uzanır. Bu da senin sonsuz iradenin bendeki tecellisidir, Allah’ım. İradenle irademi ortaya koymak, ilminle ilmimi nakletmek istiyorum…

Allah’ım! Senin engin mananda bunları istemem çok mu ki? Hayır asla! Vereceğinden çok eminim, ama burada, ama diğer tarafta, bilemem lâkin duama cevap vereceğine iman ederim.

Dostlar!

Ne de çok işim varmış, hızla geçmiş olan uzun zannettiğim kısa hayatımda, işte bu noktada şaşırmaları yaşıyorum. Niçin? Ben insanım ve bitmek bilmeyen arzularım var. Doymak bilmeyen nefsim var. Neyim varsa, hepsiyle insanım! İşte bunların arasındaki imtihanımı verebilmem için Rabbimden yardım istiyorum, sizden de dua.

Not: Hastane muhasebem 3 ve 4 neşredilecek inşallah. Ameliyat günü yaklaşması sebebiyle bu yazı dua talebiyle öne alındı. Demir Risalesi’nin Mütalâası da devam edecek.