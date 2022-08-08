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8 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Cebimizden KKM’ye 555 lira gitmiş!

Mehmet KARA
08 Ağustos 2022, Pazartesi
Hayat pahalılığı geçim zorluğunu beraberinde getiriyor. Her gün gelen zamlar insanları çarşı ve pazara çıkamaz hale getirdi.

Dolar 18 lirayı geçtiğinde hükümet Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabı icat ederek faize faiz uygulamasını getirdi. Zengin daha zengin fakir daha fakir oldu. (KKM) için bütçeden ödenen tutardan 85 milyon vatandaşın her birine binen yük dört ay için 436 lira oldu. Vazgeçilen vergiyle birlikte toplam yük 555 liraya çıkıyor. 18 lira olan doları düşürmek için icat edilen sisteme rağmen şu anda dolar yine 18 lira civarında. Yani bir faydası olmadığı gibi olan yine geçim sıkıntısı çeken insanlara oldu. 

Muhalefet partileri sokakta vatandaşı dinliyor, bin ah işitiyor. İktidar yetkilileri ise sokağa çıkamaz hale geldi. Çıksalar da vatandaşların tepkileriyle karşılaşıyorlar. 

Ekonomi bu durumda iken devleti yönetenler ortamı güllük gülistanlık gösteriyor. Ya da sanki 20 senedir ülkeyi AKP yönetmiyor gibi, ekonomiyi kendilerinin düzelteceğini söylerken akla ziyan açıklamalar yapıyor. Çalışma Bakanı, eskiden danışmanı olduğu sendikayı yalanlarken, yoksulluk sınırının 20 bin değil, 6 binler civarında olduğunu söyleyebiliyor.  

*** 

“BİZ YÜZDE 80’LE SOKAĞA ÇIKIYORUZ” 

Bakan Nebati geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında öyle bir şey söyledi ki, şaşırmamak mümkün değil. Yabancı bir ülkenin bakanı ile yaşadığı diyaloğu anlatırken, yabancı bakan Türkiye’de enflasyonun çok yüksek olduğunu söylerken bakan “doğru” demiş. Peşinden de, “Siz yüzde 10 enflasyonla sokağa çıkamazken biz bu yüksek enflasyonla sokağa çıkıyoruz” dediğini aktarıldı. Bu durumunda herkesin enflasyonu “kanıksamış” anlamında olmadığını, enflasyonla mücadeleyi kazanacaklarını söylemiş.  

Aslına bakılırsa sokağa çıktıkları yok, çıksalar da tepkiyle karşılaşıyorlar. Bu övünülecek bir şey de olmamalı. 

Şimdi bu sözlere üzülelim mi, sevinelim karar veremezken göreve başladığı günlerde Nebati’nin, “Hani hep hayal edersiniz ya, şöyle bir uyusam da 6 ay sonra uyansam diye; bir uyuyun 6 ay sonra uyanın… Çok farklı noktalara gideceğiz” dediğini hatırladık. 6 ay sonra ülke daha büyük bir ekonomik krizin içine girmiş, hayat pahalılığı daha çok artmış. Uçacak denilen ekonomi, yürüyemez hale gelmişti. Yüzde 36 olan enflasyon iki katından fazla artarak yüzde 73.5’lara çıkmıştı. 11 lira olan benzin 28’lere, 2.5 lira olan ekmek 5 liraya, 8 lira olan bir litre süt 18 liraya çıkmıştı. 

Şu anda enflasyon TÜİK’in hesabına göre yüzde 79.6.  İTO’ya göre yüzde 99.1, ENAG’a göre ise yüzde 176. Bir de vatandaşın yaşadığı enflasyon var. Bu hepsinden yüksek… 

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GÜVEN KALMADI 

Erdoğan, enflasyon Şubat, Mart aylarında düşmeye başlayacağını söylerken, Nebati Aralık’tan itibaren düşmeye başlayacağını söylüyor. Aralık’ta 6 ay sonra düşecek denilmişti olmadı, şimdi bir 6 ay daha vatandaştan “sabır” bekliyorlar.  

Artık ne ülkeyi yönetenlere ne de devletin kurumlarına vatandaşın güveni kalmadı. Nasıl güvensin ki, hiçbir söyledikleri tutmadı, bundan sonra tutması zor görünüyor.  

Halâ vatandaştan sabır isteniyor. Vatandaşta sabır taşı çatladı, o sınır çoktan geçildi. 

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