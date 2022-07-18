Doğru, Türkiye’de herkes yoksul!

Kurban Bayramı öncesi çalışanlar ve emekliler maaşlarını aldı. Muhtemeldir ki, bu hayat pahalılığında maaşlar da bitti. Şimdi kara kara 15 Ağustos’un gelmesini bekleyecekler.

Bayram öncesinde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, “Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor” demesi garip karşılandı. Bakan Bilgin’in asgari ücretliye “refah payı” verileceğini duyurmuşsa da sadece enflasyon farkı verilmesi sözün tutulmadığını gösterdi.

Bakan bununla da kalmamış, Türkiye’de açlık sınırının 3 bin 600 ile 4 bin lira arasında olduğunu söylemiş, 6 bin liranın üzerinde hesaplayanlara da kızmıştı. Memur-Sen, Türk-İş, Kamu-Sen her ay açlık-yoksulluk rakamlarını açıklayan kurumdan birkaçı. Hepsinin ortak yönü açlık sınırının 6 bin, yoksulluk sınırının 20 bin liranın üzerinde olması.

Bakan, “Yoksulluk sınırını 20 bin lira demişler, bu komik oluyor. Yoksulluk sınırı 20 bin lira ise Türkiye’de herkes yoksuldur” diye de eklemişti.

Aslında bu bir itiraf. Kesinlikle doğru söylemiş. Türkiye’de “küçük bir mutlu azınlık” hariç herkes yoksul… Çünkü iktidara yakın işçi ve memur sendikalarının bile araştırmalarında yoksulluk sınırı 20 bin lira civarında çıkıyor. Türkiye’de yoksulluk vardı şimdi bu yokluğa dönüştü. İnsanların alım gücü düştü, markete pazara gidemez hale geldi. İktidara yakın bir televizyonda bu cümleyi söyleyen Bilgin’in kendi Bakanlığının internet sitesinde “Yoksulluk sınırı 20 bin lira ise Türkiye’de herkes yoksuldur” sözünün yer almaması da ilginç...

İlginç bir olay, yıllarca başdanışmanlığını yaptığı Türk-İş’in yıllardır her ay açıkladığı açlık-yoksulluk araştırmasını eleştirmesi oldu. Başdanışmanlık yaparken araştırmaya itiraz etti mi, bunu da bilmiyoruz.

Türk-İş Başkanının gözünün içine bakarak bunu söylerken Başkan Atalay’ın ne o anda ne de şimdiye kadar cevap vermemesi, araştırmalarına sahip çıkmaması da işin başka bir garip tarafı...

Millet bu durumda ne der bilmiyoruz ama Çalışma Bakanlığı TÜİK gibi bundan sonra açlık-yoksulluk araştırması yapsa da resmî rakamları bir görsek!

Milletin gerçeği ile ülkeyi yönetenlerin gerçeği uyuşmadı, uyuşmuyor…

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VİCDANI OLAN MİLLETVEKİLİ…

Çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliye zam yapılacağı konuşulduğu günlerde “Ayda 2 kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız” sözleri ile tepki çeken AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “Şu anda utanıyorum ki, danışmanıma ‘Oradan 2-3 bin lira getirin. Niye? Danışmanlarıma borçlanmışım maaşımı bekliyorum” diye açıklama yapması en düşük emekli maaşının 3.500, zamlı asgari ücretin net 5.500 lira olduğu bir durumda tepkilerle karşılaştı.

Milletvekili maaşının yaklaşık 57 bin lira olduğu bir dönemde bunun söylenmesine tepki gösterilmesini anlayışla karşılamak lâzım.

Hele hele sayın vekilin “İçi giden, vicdanı olan bir insan o milletvekili maaşıyla milletvekilliği yapamaz” demesi de işin cabası. Bu da sosyal medyada, “Vekil maaşı ile geçinebilen vekillerin vicdanı yok mu?” sorusunun sorulmasına neden oldu…

Burada söylenecek söz, “56.800 lira ile geçinilemiyorsa Allah 3.500 bin lira ile geçinebilenlerin yardımcısı olsun” olur.

Bu arada şunu da not edelim.

Meclis lokantasında yemekler ne kadar ucuz olsa da bazı milletvekillerinin ziyaretçileri çok olduğundan epey yemek masrafı ödüyor. Bunu bu şekilde ifade etmeyen Sayın vekil de bunu mu söylemek istedi, anlayamadık.