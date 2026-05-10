"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2026 PAZAR - YIL: 57

Şile’de kısa bir yolculuk

Mehmet CEBE
10 Mayıs 2026, Pazar
Kıbrıs’tan dönüşümüz İstanbul’a oldu. Dinlenip Yeni Asya gazetesindeki toplantımıza katıldıktan sonra, ertesi sabah içimizde yeniden yola çıkma arzusu vardı. Pazar günü, Karadeniz kıyısında şirin bir ilçe olan Şile’yi görmek üzere yola koyulduk.

Bazen insan sadece bir yere gitmez; aynı zamanda bir dostluk, bir muhabbet yolculuğuna da çıkar. Yol boyunca yapılan sohbetler, paylaşılan sessizlikler bile ayrı bir hatıra olur.

İlk durağımız Ağlayan Kaya oldu. Rivayete göre sevdiğine kavuşamayan bir genç kızın gözyaşlarının taşa dönüştüğü bu yer, dalgaların kayalara çarpmasıyla “ağlıyormuş” gibi görünür. Hava muhalefeti sebebiyle yakınına gidemedik. Karadeniz’in dalgaları kayalara vururken, bu hüzünlü hikâyeyi düşünmemek mümkün değildi.

Daha sonra Şile Feneri’ne geçtik. 1860 yılında, Kırım Savaşı sonrasında inşa edilen bu fener, yıllardır denizcilere yol göstermeye devam ediyor. Rüzgârın sert estiği o anda, fenerin dimdik duruşu insana ayrı bir anlam veriyor. Etrafında kısa bir tur attık. 

Sonrasında rotamızı Saklıgöl’e çevirdik. Ağaçların arasına gizlenmiş bu sakin mekân, şehir hayatının gürültüsünden uzak bir nefes alma yeri gibiydi. 

Günün son durağı Kabakoz Plajı idi. Yağmur ince ince yağıyor, rüzgâr denizi kabartıyordu. Dalgalar kıyıya sert vuruyor, Karadeniz bütün heybetiyle kendini gösteriyordu. Böyle bir havada uzun süre kalmak mümkün olmadı. Şile ziyaretimizi tamamlayarak yeniden İstanbul’a döndük.

Yağmurlu bir pazar gününde, Karadeniz’in hırçın dalgaları eşliğinde yaptığımız bu kısa yolculuk da bize bunu bir kez daha hatırlattı.

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK Başkanını değil, politikalarınızı değiştirin

    Galatasaray ikinci kez "dörtledi"

    Ticaret Bakanlığı: Sıfır cep telefonu satışına taksit çalışmamız yok

    TÜİK Başkanı değişti

    Rubio’dan İran sitemi

    Petrol düştü, altın yükseldi

    Özelleştirmeler Türkiye’yi sefalete sürükledi

    Kızılırmak'daki Yamula Barajı'nın tahliye kapağı 16 yıl sonra açıldı

    İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi

    Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin ağacı söktüler

    Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurdu

    Sessiz kalmak zulmü büyütür

    Uysal’dan bayrak provokasyonuna tepki

    Yaşlı nüfus sofrasından kısıyor - Her 5 kişiden biri gıdadan kısıyor

    AİHM’in son kararı iç hukuku bağlar

    İki aktivist İsrail’in elinde

    Bu bir pandemi başlangıcı değil

    Koğuşları değil, adaleti büyütün

    ABD Başkanı Trump: Her an anlaşabiliriz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Galatasaray ikinci kez "dörtledi"
    Genel

    TÜİK Başkanını değil, politikalarınızı değiştirin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.