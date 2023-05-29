Nerede kalmıştık

İki hafta arayla yapılan seçimlerin ardından artık gerçeklerle karşılaşmaya başlayacağız.

Seçim kararının alındığı 10 Mart’tan bu yana, din ve manevî değerlerin fazlasıyla aşındığı, insanların terörist olmakla ya da teröre destek vermekle yaftalandığı bir seçim süreci yaşandı.

Montaj/kurgu olduğu kabul edilen videolarla çirkin siyasete devam edildi. Özür dilemek bir yana “pişkin” açıklamalar yapıldı.

14/28 Mayıs’ta yapılan seçimlerde adil ve eşit bir yarış olmadı. Bir aday devletin bütün imkânlarını kullanırken, diğer aday kendi imkanları ile seçimlere hazırlandı. Kamu kaynaklarının eşit kullanılmaması haksızlığı da beraberinde getirdi.

TRT bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde tarafsızlığını kaybetti. 14 Mayıs öncesi bir adaya 32 saat diğer adaya ise 32 dakika ayıran TRT, bu tavrını 14 gün boyunca da sürdürdü.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, kamu yayıncısı TRT ekranlarında belgesel görünümlü iktidar propagandası yapıldığını tespit ettiğini, günün 4’te 1’inin bu yayınlara ayrıldığını, ekranlarda bunların defalarca gösterildiğini açıkladı.

Devletin televizyon 10’ar dakikalık propaganda konuşmaları dışında hiç iki aday arasında adil davranmadı. Adaylara karşılıklı projelerini anlatma fırsatı verilmedi. Her seçim öncesi Kılıçdaroğlu karşılıklı tartışmaya davet etmesine rağmen Erdoğan kabul etmedi.

Bir seçim döneminde bunlar yaşanırken bir daha olmaması temennisiyle tarihe not düşelim.

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Rakibi için oy istedi!

eçim kampanyasına tebessüm ettiren hadiselerde yaşandı.

Bir televizyon kanalında konuşurken, Kılıçdaroğlu’nun “Burdayım be burdayım” sesi stüdyo da aniden yankılanınca, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın Kılıçdaroğlu’nun stüdyoya geldiğini sanıp sağa sola bakarak Kılıçdaroğlu’nu araması seçim kampanyasının ilginç anlarından birisi oldu.

Yıldırım, “Biz de buradayız” diye espri yapsa da yüzündeki ifade her şeyi anlatmıştı.

Yıldırım bir de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na oy istemesi de tebessüm ettiren ve düşündüren bir olay oldu. “Kılıçdaroğlu 2.5 milyondan daha fazla oy eksik kaldı. Şimdi 28’inde yapmamız gereken iş bu eksiği tamamlamak” derken, onu izleyenlerin şaşırmak ya da ikaz etmek yerine alkışlaması da ilginç anların yaşanmasına yol açtı.

Bir canlı yayında programcının rejiye “yarım dakika alabilir miyiz?” sorusuna, “Yarım dakika verin, parası neyse veririz” sözü üzerine, yanlış anlaşılacağını söyleyen programcıya espriydi” demesini not edelim…



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Olmaz dedikleri her şey oldu

Seçimler bitti, Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri seçildi. Bundan sonra normal zamanında yapılırsa 5 sene sonra bir seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirdiği “tek adam rejimi”nin ekonomide yol açtığı sıkıntı, vatandaşların geçim sıkıntısı çekmesine yol açtı. Bunu bugünden sonra daha çok hissedeceğiz.

Seçim dönemi sürecince dolar 20, Euro 22 TL’yi gördü. TL’den altı sıfır atıldığında 1 lira ile eşitlenecek döviz şimdilerde 20-22 kat arttı.

CHS’nin ilk yıllarında, muhalefeti kast ederek, “Bunlara göre dolar 10 lira olacak. Enflasyon yüzde 30’u aşacak. Bankalarımız tökezleyecek. Hazinemiz iflas edecek. Ne oldu? Bunların hiç birisi oldu mu?” diye soran Erdoğan şimdi ne düşünüyor acaba?

Çünkü, “olmaz” dediği her şey oldu. Hem de 2-3 katı ile…

2018’de 4.5 lira olan dolar 20 liraya, 6.45 lira olan benzin 21 liraya, 300 lira olan çeyrek altın 2300 liraya, 1.5 lira olan ekmek 5 liraya çıktı.

Olmaz olmaz deme olur. Hele ekonomi yönetimi kötü olursa…