"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Sefalette eşitlemek

Mehmet KARA
19 Ocak 2026, Pazartesi
5 Ocak’ta açıklanan resmî enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurların 2026’nın ilk altı ayında alacağı zam oranı da belli oldu.

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Bu zamlarla SSK emeklilerde en düşük emekli aylığı 18.938 lira olurken, gelen tepkiler üzerine hükûmet yaklaşık bin liralık artış için harekete geçti. Hazırlanan kanun tasarısı Meclis Plân ve Bütçe Komisyonunda kabul eldi. Bu hafta içinde Genel Kurul’dan çıkması beklenirken tartışmalar yaşanıyor.

En düşük emekli aylığı uygulaması ilk kez 2019 yılında 1.000 lira olarak hayata geçirildi. O tarihten bu yana adaletsizlik artarak devam ediyor. Özellikle 2008 sonrası aylık bağlama oranlarının düşmesi, çok düşük kök ücretler bağlanmasına yol açtı ve  bu uygulama kalıcı hâle geldi. 

Başlangıçta yaklaşık 1 milyon kişinin yararlandığı en düşük emekli aylığı uygulaması bugün 5 milyon kişiye ulaştı.

***

“İNSANCA YAŞAMA ÜCRETİ…”

Geçtiğimiz haftaki grup toplantısında Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Onlar üzülürken bizler rahat olamayız, onları sefalet ücreti değil, en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşımalıyız” sözlerine rağmen, aynı gün TBMM Genel Kurulu’da emekli maaşlarının arttırılmasına yönelik iki ayrı araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu durum sefalet ücretine devam edileceğini açıkça gösterdi.

Gelinen noktada en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarılırken, hâlihazırda 20.001 lira maaş alan emeklinin geliri değişmeyecek. Yani 2019’da başlayan “herkesi tabanda eşitleme” politikası sürdürülmüş olacak. Emekli maaşlarını en düşük seviyede birleştirmek maaş skalasının bozulması demek. Yeni emekli olan ile 5-10 yıl önce emekli olanın, 3600 gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenin maaşları neredeyse eşitlenmiş oluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un, “Mevcut durumda 20 bin lira maaş alanın kaybı 1.250, 22 bin lira alan emeklinin kaybı 1.392 lira. Bu emeklilerin suçu ne?” sorusunun cevabını ülkeyi yönetenlerin vermesi gerekiyor. 

***

ÇÖZÜM İNTİBAK KANUNU

Öncelikle yapılması gereken intibak yasasının çıkarılmasıdır. Kısa vadede ise, en düşük emekli maaşına yapılacak artış kadar tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılmalıdır.

Bunun en adil yolu, memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,60’lık artışın tüm emeklilere yansıtılmasıdır.

2019’dan bu yana yaşanan kayıplar dikkate alındığında seyyanen zam artık zorunluluktur. Açlık sınırının 31 bin liraya dayandığı bir ortamda emekli maaşları sefalet ücreti olmaktan çıkarılmalıdır. Eskiden olduğu gibi asgarî ücretin üzerinde bir emekli aylığı düzenlemesi yapılmalıdır. Aksi hâlde adaletsizlik daha da büyüyecek, emekliler her geçen gün daha da yoksullaşacaktır.

***

SABIR TAŞI ÇATLADI

AKP Milletvekili Dursun Ataş, daha önce de “Emeklilerimizden altı ay sabır rica ediyoruz”  demişti. Ancak, artık sabır taşı çatladı. Bunun görülmesi gerekiyor. 

2026 yılında emekliler, asgarî ücretliler ve dar gelirliler bir beklenti içine girmemeli. İktidardakiler bunu söylüyor. 2027 yılı ‘bolluk ve bereket yılı’ olarak plânlanıyormuş!

2027 yılı başında devreye sokulması plânlanan çalışmalarla seyyanen zam, maaş ve ücretlerde yüksek oranda artış olacakmış” Çünkü seçim yaklaşmış olacak. Anlaşılıyor ki, mesele imkân değil, seçim takvimi…

Emekliyi sefalette eşitleyen bu düzen artık değişmeli.

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    Siyasallaşmış bir yargı var

    Sefalette eşitlemek

    İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 kişi öldü

    Fenerbahçe, zorlu Alanyaspor deplasmanından galibiyetle döndü

    Askeri güç kullanılırsa yaptırımlar devreye girer

    Macron’dan Trump’a tepki

    Barrack ve Abdi bir araya geldi

    Tutuksuz yargılanma istiyoruz

    Özel’den deprem konutları iddiası: Bedava değil, depremzedeye parayla satılıyor

    Doğu Anadolu ile Batı Karadeniz'e kuvvetli kar yağışı uyarısı

    Özel okullara 83 milyon lira ceza kesildi

    Avrupa Parlamentosu, AB-ABD ticaret anlaşmasını onaylamayacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çocukları koruyamadık
    Genel

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları
    Genel

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni
    Genel

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor
    Genel

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?
    Genel

    Siyasallaşmış bir yargı var
    Genel

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı
    Genel

    Çok taraflı sistem tehdit altında
    Genel

    Dijital dünya yeni kamusal alan oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.