Depremden ders çıkarmak

6 Şubat 2023’te “son yüzyılın en büyük depremleri” olarak kayıtlara geçen, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 11 ilin yoğun bir şekilde etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

53 binden fazla insanın vefat ettiği, 107 bin 213 vatandaşımızın da yaralandığı depremin acıları hâlâ tazeliğini koruyor.

Üç yıl sonra verilen sözlerin tutulmadığı ve depremden ders alınmadığı görülüyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın raporu da bunu gösteriyor. 26 Ocak 2026 itibarıyla deprem bölgesinde 360 bin 455 kişinin hâlâ konteynerlerde hayatını sürdürdüğü raporda yer alıyor. Raporda, kalıcı konutlara geçiş süreci sürerken on binlerce depremzedenin geçici barınma şartlarında yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.

Deprem sonrası, “Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir” denilmiş, aradan geçen 3 yılda 455 bin konut teslim edilmiş durumda.

Depremlere hazırlık ve deprem sonrası süreçte, hükûmet ve belediyelerin yetersiz kaldığı gözler önüne serilmesine rağmen hiç ders alınmadığı ortaya konmuştu. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu ancak deprem olduktan sonra hatırlanıyor. 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen, özellikle İstanbul’da yeterli hazırlıkların yapılmadığı açıkça görülüyor.

Eğer bir beka meselesi aranacaksa, deprem bizim için gerçek bir beka meselesidir.

En başta yapılması gereken, çadırda ve konteynerlerde kalan insanların bir an önce kalıcı evlerine yerleştirilmesi olmalıdır. Bunun yanında, bir deprem ülkesi olan ülkemizde Deprem Bakanlığı’nın kurulması gerekiyor. Bir genel müdürlük olan AFAD’ın, tek başına deprem ve sel felâketlerinde yeterli olmadığı görüldü.

***

“DEPREM ARAŞTIRILSIN” ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Kahramanmaraş Depremi’nin yıl dönümünden bir gün önce, Meclis Genel Kurulu’nda İYİ Parti, “6 Şubat 2023’te deprem gerçeğiyle yüzleşen ülkemizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, risk azaltma politikalarının etkinleştirilmesi, toplanan kamu kaynaklarının gayesine uygun biçimde kullanılması, afetlere dirençli şehirlerin oluşturulması ve geleceğe yönelik kalıcı tedbirlerin hayata geçirilebilmesi adına mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamaların kapsamlı biçimde değerlendirilmesi amacıyla” Meclis araştırması önergesi verdi.

Muhalefet ve iktidar partisinden milletvekilleri konuştu. Muhalefettekiler, depreme hazırlıkların yetersiz olduğunu örnekleriyle açıklarken meselenin siyaset üstü olduğunu belirttiler. İktidar kanadı ise depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını söyledi. Ancak muhalefetin verdiği her önerge gibi bu önerge de AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Konuşmalarda dikkatimizi çeken, muhalefet adına konuşan Ankara Milletvekili Deniz Demir’in deprem gerçeğini dikkate alarak yapılması gerekenleri sıralaması oldu.

Depremle ilgili en büyük teknik yanılgılardan birinin sadece üst yapıya odaklanılması olduğunu belirtirken, “zemin emniyet gerilmesi” ve “sıvılaşma” kavramlarını dikkate almayan her yapının kâğıttan bir kuleye dönüşmeye mahkûm olduğunu söyleyen Demir’in, “Geleceği kurtarmak için teknik olarak şu 3 adımı atmak TBMM’nin aslî görevidir: Sismik izolasyonun yaygınlaştırılması. Mühendislik denetiminde uzmanlaşma. Dijital ikiz ve izleme. Biz teknik işleri çözelim, gerisi daha kolay halledilir” sözleri acilen yapılması gerekenleri gözler önüne serdi.

Gerçi, 6 Şubat depreminden sonra Meclis’te araştırma komisyonu kurulmuştu. Komisyon 6 Şubat 2024 tarihinde raporunu yayınladı. Raporda hukukî mevzuat düzenlemesi gereken 52 tespit yapıldı, bu tespitlere dair 94 ayrı teklif sunuldu. Kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken 113 tespit yapılırken 201 teklif verildi. Bu raporu yayınlanmasının üzerinden tam iki yıl geçti. Bu tekliflerden kaçı hayata geçirildi, bilgi yok.

Deprem ülkesi gerçeği önümüzde dururken, geçmiş depremlerden ders çıkarılamazsa bu acılar sürmeye devam edecek. Yok sayılırsa, bu gerçeği unutursak acılar devam edecek…

