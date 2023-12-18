Verilen sözler unutulmamalı

Mahallî seçimler yaklaşırken partiler arasındaki işbirliği görüşmeleri de devam ediyor; adaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Belediye başkan adayları belli olduktan sonra liderler meydanlara inecekler, tıpkı daha önceki seçimlerde olduğu için millete sözler verip, vaatlerde bulunacaklar. Bu vaatlerin birçoğu ise unutulup gidecek. Tıpkı daha önce olduğu gibi…

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray’da DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış töreninde, “Biz, meydanlarda verdiği sözleri göreve gelince unutanlardan değiliz” demiş.

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Tutulmayan sözler

Yıllardır verilip de tutulmayan sözleri bir tarafa bırakırsak, sadece 14 Mayıs seçimleri öncesi verilen sözlerin dahi tutulup tutulmadığına bakılırsa tutulmadığı görülecektir. Kamuya memur alımlarında mülâkata son verileceği sözleri bunların başında geliyor.

Oysa Erdoğan, “Mülâkatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız” dememiş miydi?

Üstelik mülâkatların kaldırılmasına dair muhalefetin önerisinin Meclis’te AKP ve MHP tarafından reddedilmesi de cabası…

Enflasyon tek haneli rakamlara ineceği, sığınmacıların geri gönderileceği, bütün memurların 3600 ek gösterge hakkından yararlanacağı, taşerona kadro, emekli ve asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği gibi konularda söz verilip de aradan geçen 8-9 ayda bir çalışma yapılmayan onlarca söz/vaad var.

Gelinen noktada açlık sınırı asgari ücreti geçti. Emeklilerin büyük bir bölümü açlık sınırının yarısı kadar maaş alıyor.

Bir yılda yumurtanın fiyatı yüzde 114, kuru soğanın yüzde 113, kuru fasulye yüzde 101, patatesin fiyatı yüzde 99, beyaz peynirin fiyatı yüzde 83 artmışken, emekliye, asgari ücretliye yüzde en fazla yüzde 35-40 zam düşünülmesi “çalışanları, emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözünü havada bırakmıyor mu?

Bir de Erdoğan’ın “İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz” diye bir sözü var. Bakalım bu söz tutulacak mı, yoksa 1 Nisan’da “soğuk şakalarla mı” karşılaşacağız… Ya da diğer sözler gibi unutulup gidecek mi?

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Ya söz verme ya tut

Tutulmayacak sözler söylenmemeli, gerçekleştirilmeyecek vaatlerde bulunulmamalı. Seçim meydanlarında olsa…

Şimdi de Erdoğan “İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz” diyor. Söz verilip de tutulmayan sözler de alkışlanmıştı, şimdi bu sözler de alkışlanıyor.

Siyasette verilen sözler tutulmalı. Nokta.

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Not tutmak esastır

afıza nankördür, not tutmak esastır” diye güzel ve anlamlı bir söz vardır.

Gündem o kadar sık değişiyor ki, bir hafta önceki gelişmeleri unutuyoruz.

Mesela faiz konusunda neler söylendi neler… “Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Benim alanım ekonomi. Biz evelallah ekonominin kitabını yazdık” denildi. Yüzde 8,5 olan faiz yüzde 40’a ulaştı.

Mısır’ın darbeci devlet başkanı Sisi hakkında “Beni Sisi ile barıştırmak isteyenler var. Asla kabul etmem. Ben böyle bir kişiyle asla görüşmem, görüşenlerde tarih önünde farklı değerlendirilecektir” denilmişti. Sisi ile görüşüldü şimdi ikinci kez görüşmenin yolları aranıyor.

Yine Yunanistan Başbakanı da, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak, şahsiyetli, onurlu siyasetçiler ile yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun; biz bize yeteriz” denilmişti. Yunanistan’a gidip anlaşmalar yapıldı.

Tarihe not etmek lâzım…