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18 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Lebaleb kongre salonları ve camilerden çıkarılan cemaat

Mert Gönenli
18 Nisan 2021, Pazar
Leba-leb doldurulan kongre salonları herkesçe meşhur. İktidar tarafından bomboş bıraktırılan camiler ise herkesin gözünden kaçıyor.

Yaşadığım semtte büyükçe bir camimiz var. Camimiz semt olarak 1500-2000 haneye hizmet ediyor. Bilhassa Cuma günü, sıcak suyu olması ve ısınma sorunu olmadığı için Cuma namazı için insanlar bu camimize akar. Tahminimce pandemi öncesi 1000 kişiyi bulan kapasitesi vardı. Şu anda 250-300 kişi ikişer metre aralıklarla rahatlıkla namaz kılabiliyor.

Camimizin Cuma sonrası en kalabalık olduğu zamanlar yatsı namazıdır. Yatsı namazını en fazla 11 kişi kılarız. Vakit namazlarında koca camide ben ve 9 yaşımdaki oğlum dahil ortalama 5-6 kişilik cemaat olur. Ramazanın 2. gecesi yatsı namazı kılmak için camiye gittim. Yatsıyı cami hocası imamlığında eda ettik. Ben hazır gelmişken teravih namazını da kılmayı planlamıştım. Son sünnetin kılınması sonrasında tek başıma kılmak üzere tam teravihe niyetlenecekken, görevli cami hocası, ‘yok hayır camiyi kapatıyoruz yasak, teravih namazınızı evde kılacaksınız’ deyiverdi. Ben hocam, teravihlerde camilerde cemaatle namaz kılınmayacak, ama isteyen bireysel olarak camide teravih namazını eda edebilmesi gerekir diyemeden, hocanın cami ışıklarını da kapatmasıyla karanlığa gömülen camide el yordamıyla ayakkabılarımı bulup kendimi dışarıya atabildim. Hoca da cami kapısını kilitleyip dışarı çıktı. Hocayı dışarıda bekleyip Allah’ın (cc) evinden namaz kılacak cemaat kovulur mu? demeyi düşünürken işin polemiğe dönüşmesi ihtimalini de düşünerek, sessizce, ama kızgınlıkla evime döndüm.

Bir gün sonra ilçe müftülüğünü aradım. Telefona müftü yardımcısı çıktı. Durumu anlattım. Dedim kardeşim 1000 kişilik camide teravih namazı kılmak için bize 1 kişilik yer yok mu? Dün cami hocası beni camiden çıkardı dedim. Müftü yardımcısı, cami hocası kendisine verilen talimatı uygulamış, teravih namazları evlerde kılınacak, camilerde tek başınıza da olsa teravih namazı kılmak yasak, bize verilen talimat böyle dedi. Siz neden teravih namazınızı evinizde kılmıyorsunuz, gidip evinizde kılsanıza dedi. Dedim ki, yatsı namazı sonrası araya başka bir iş girmeden sıcağı sıcağına teravihi camide kılmak istedim, neden cemaati evde kılmaya zorluyorsunuz? Zaten ülke genelinde camilerimiz bomboş dedim. Hem bizim camimiz, cemaat olsun olmasın 24 saat fabrikadan ısıtılıyor, evinde doğal gaz yakabilen vardır yakamayan vardır, hem müze mi burası belli bir saatten sonra cami neden kapatılır ki dedim. Müftü yardımcısı, Beyefendi bize verilen talimat böyle camilerde teravih kılınmayacak yapacak bir şey yok deyip telefonu kapatıverdi.

Cami hocaları ve diyanet, cami cemaatinin sayısı nasıl arttırılır diye çalışması gerekirken, insanları camilerden soğutup eksiltiyorlar. Yakında böyle insanları küstüre küstüre camilerde korkarım yalnızca cami hocaları kalacak.

İşlerine geldi mi kongre salonlarını leba-leb doldurtanlar, vatandaşının din ve vicdan hürriyeti kapsamında, insanların camilerde 1-2 kişi olarak bile münferiden ibadet etmesine müsaade etmiyor. Dünyada her halde yatsı namazı sonrası camisini kilitleyip kapatan da bir bizim ülkemiz var.

Şu mübarek Ramazan ayı çıkmadan, camilerde tek başına da olsa teravih namazı kılınamaz uygulaması derhal kaldırılarak, camiler hür bırakılmalı, camiler kilitlenmeyerek milletin istifadesine yeniden sunulmalıdır. Ne diyanet, ne müftülük, ne cami hocası, ibadet etmek isteyen bir vatandaşı camiden çıkarmamalı.

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