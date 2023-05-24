Erdoğan, karşılıksız çek veriyor

Bir seçimin belki de bir referandumun arefesindeyiz.

Türk Tipi Başkanlık Sistemine geçmeden önce, iktidar Türkiye’nin uçacağını söylüyordu. Ülke uçamadığı gibi koşamıyor, koşamadığı gibi yürüyemiyor. 2002 öncesine göre ne, ne kadar iyi. 21 yıllık tek başına iktidara rağmen, millet o zaman da fakirdi şimdi de fakir. Seçim öncesi bol keseden dağıtılan ücret artışlarının maalesef karşılığı yok. Hepsi birer karşılıksız çek. Seçimden sonra döviz yükselince, seçim kazanmak için bu yapılan ücret zamlarının hepsinin “karşılıksız çek” olduğu görülecek. Fakat diğer yandan iktidar sahipleri ve iktidara yakın olanların, sebepsiz zenginleşmelerinin artarak devam ettiği de görülecek. Ülkenin büyüklüğüne nispetle bir avuç sayılabilecek mutlu azınlık geniş zenginlik okyanusunda yaşamaya devam ederken; sessiz çoğunluk fakir bir alanda yaşamaya devam edecek.

Giderek artacak mülteci akınları sonucunda milletimiz öz yurdunda mülteci durumuna düşecek. Milletimiz bu seçimlerde yaşam, hürriyet ve mutluluk talep etmesi gerekirken, yanlı basının kara propagandasıyla yine can güvenliği, terör korkusuna hapsedilerek hür iradesine ipotek konulmuştur.

2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kanımca, ülke tarihinin önemli bir seçimidir. Bu seçim, ülkenin geleceğinin hangi yöne doğru evrileceğinin seçimi olacaktır. Milletimiz cesur bir karar vermek durumundadır. Ya her kulvarda fakirleşmeyi kabullenecek ya da kendisine yeni umutlar açabilecek alternatif harekete şans vermeyi tercih edecektir.

Şunu kabul etmek gerekir ki, mevcut hükümet hayat pahalılığı, işsizlik gibi sorunları çözebilecek olsa bugüne kadar çözerdi. Bu sorunlar çözülemediği gibi, artarak devam edecek. Doları, bir hafta sonra seçim olmasına rağmen tutamıyorlar. Seçimden sonra serbest yükselişe geçecek, nerede duracağını kimse bilemiyor. Adalet zaten yıllar önce ölmüş adını bile unuttuk. Adaletsizlikler, haksızlıklar her yerde kol geziyor. Bu seçim, çocuklarımızın torunlarımızın da hayatını etkileyecek.

Ey Türkiye’nin evlatları. Ya Cumhur İttifakı adayına evet diyerek gerçeklerden kısa bir süreliğine kaçacaksınız; ya da Millet İttifakı adayına evet diyerek adaletsizliğe dur diyeceksiniz.

Şunu biliyorum ki, şayet Cumhur İttifakı adayı Erdoğan’a evet derseniz, sonrasında, mümkün olsa tarihi geri akıtıp yaşadığınız tüm günleri, bu seçim gününe takas edip, oyunuzu Millet İttifakı Adayı Kılıçdaroğlu’na vermek için bir şans yalnızca bir şans daha isteyeceksiniz. Ve iktidara şöyle haykıracaksınız: Hürriyet, insan hakları, adalet, dürüstlük, fırsat eşitliği, adam kayırmamak, liyakat ve ehil olmak, çalmamak ve çaldırmamak çok önemli şeylermiş. Bunları size feda etmiyorum ve etmeyeceğim.

Gelin bunu iş işten geçmeden iktidar sahiplerinin yüzlerine, bu pazar günü Millet İttifakı Adayına evet diyerek haykırmış olalım ve ülkenin ve çocuklarımızın önünü açalım. Hür insanlar olarak geleceğimiz bu seçim sandığından hürriyetini tek adam rejimine kaptırmış esir insanlar olarak dönmeyelim.