"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Sabit kur rejimi

Mert Gönenli
19 Aralık 2021, Pazar
Ekonomist Başkan ve yanındaki ekipler, ekonomiyi gerçekten takip edebilselerdi, küçük miktarlardaki döviz alım taleplerinin bile karşılanamayıp, bu küçük taleplerin, döviz kurlarını talebin çok üzerinde yukarı hoplattığını görebilirlerdi.

Evet son dönem dolar sun’î yükseliyor. Fakat bu sun’î yükseliş, çok küçük miktarlardaki günlük döviz taleplerinin bile karşılanamamasından kaynaklanıyor.

Çözüm var. Dalgalı kuru, dalgalar sükûnet buluncaya kadar terk etmek. Bu 3 ay da olabilir 3 yıl da. Şu anki gidiş gidiş değil. 

‘Düşük faiz’ politikasına yanlış diyemeyeceğim. Çünkü yüksek faiz - yüksek döviz-yüksek enflasyon dönemlerini de yaşayanlardanız. Ama tek başına faizi baskılamak hiçbir zaman çözüm olmaz. İnsan kendi menfaatini düşünür. Düşük faizle kredi çeker, gider döviz alıp dövizi zıplatır, yine enflasyon oluşur. Doğrusu döviz ve faizi beraber kontrol altında tutabilmektir. 

Dolar geçen sene 1 Ocak 2021’deki değerinde kalsaydı ve asgarî ücrete hiç zam yapılmasaydı, asgarî ücretliler için daha iyi olurdu. Geçen seneden bu yana asgarî ücret % 50 arttı, dolar ise son bir ayda yüzde 50 arttı. Geçen sene 1 Ocakta dolar 7,43 idi şu an itibarıyla 16,89. Yani net asgarî ücret, dolar kadar artsaydı şu anda 6.425 TL olması gerekirdi. Asgarî ücret şu anda ne kadar, 4.253 TL. Buna net fakirleşme denir.

Hani biz kötünün dibi yoktur, daha aşağı gidebiliriz derken, sık sık tünelin ucundaki ışığın göründüğünü söyleyen bir eski ekonomi bakanı vardı, dolardan sana ne dolarla mı maaş alıyorsunuz diyordu. Hani güya 6 TL’den alacak 10-15 TL’den dolarları satacaklar diyordu ya, dedikleri gerçek oldu. Ama en azından eski bakan şunu öğrenmiş oldu: Dünya artık global. Artık satılabilir olan her şeyin bir global değeri var. Piyasalarınızı dünyadan soyutlayamayacağınız için, dövizdeki her değişim ekonominizi etkiler. Meselâ dolar 10 tl’den 15 tl’ye yükseldiğinde, artık buğdayın kilosunu 4 liradan alamazsınız, 6 TL yapmanız gerekir. 4 TL’den almak için ısrar ederseniz, bir ihracatçı gelir 5 tl’den buğdayı toplar 6 tl’ye dışarı satar. Siz de vatandaşınızın ekmek ihtiyacını karşılamak için dışarıdan 6 TL’ye buğday ithal edersiniz. 

Keza ithalat da böyledir. 300 binlere aldığınız bir aracı 450 bine almanız gerekir ki bu da bir vatandaşınızın bir araba için 6 sene çalışması gerekirken 9 sene çalışması anlamına gelir. Kısaca; “dolardan sana ne dolarla mı maaş alıyorsunuz?” sözü, TC tarihinde bir ekonomi bakanının söylediği en cahilce sözdür. 

Dövizdeki değişimin fiyatını etkilemediği tek ürün ise sanırım fındık. Bunun sebebi ise, fındık üretiminde Türkiye’nin tekel durumunda olması ve bir global piyasanın oluşmaması. Piyasanın Ferrero ve içerideki birkaç ticarî ve siyasî işbirlikçisi tarafından belirleniyor olması.

Eskiden döviz yükseldiğinde herkes ağlar, bir tek fındıkçının yüzü gülerdi. Bu hükümet bunu dahi başaramadı. Son 30 yıldır 3 dolar altına hiç düşmeyen fındık fiyatı bu sene her ne hikmetse 2 dolardan işlem görüyor. Yani koca dünyada şu anda fiyatı düşen tek şey fındık. Bütün girdilerin yukarı fırladığı tarımda fındık fiyatları neredeyse 2 dolara çakılmış durumda. Diğer tarım ve hayvancılık ürünleri için de farklı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çiftçinin malı her zaman elinden yok bahasına alınıyor. Giderek artan maliyetler sebebiyle, giderek daha az yer ekiliyor üretim düşüyor. Bu da daha fazla ithalat ve döviz açığı demek.

Dövizin yükseliş sebebi çok açık ve net. İhracatın ithalatı karşılayamaması sebebiyle verilen cari açık ve yapılan fazladan fuzulî harcamalar sebebiyle millî bütçenin sürekli açık vermesi. Kısacası gelirinden fazla para harcamak.

Kısa vade çözüm sabit kura geçiştir. Ekonomiye biraz nefes aldırır. Fakat gider ve gelirler kontrol altına alınamazsa kısa süre sonra sabit kur rejimi de patlar. Dolar kurunun 12-14 aralığında bir yerde bir süre sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz

    İletişim Başkanlığının kart iptal yetkisi yok

    Ekonomik endişeler kalp krizi riskini arttırıyor

    'İlk seçimde gidiyorsunuz'

    'Asgarî ücrette vergi hâlâ yüksek'

    TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

    İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

    Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

    Vaka sayısı düşüyor

    Taliban'dan Afgan mültecilere eve dönüş çağrısı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü

    Haftalık vaka haritası açıklandı

    Apple Türkiye’den yeni zam

    Dinî Özgürlükler Elçisi ilk kez bir Müslüman

    ‘İklim değişikliği’ ders oldu

    Aşıların raf ömrü uzatıldı

    TÜSİAD'dan açıklama

    Direksiyon sınavında değişiklik planları

    'Afrika'yla 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz'

    Kılıçdaroğlu: Sandık gelirse dolar düşer

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad
    Faruk ÇAKIR

    Zararın neresinden dönülecek?
    Ahmet BATTAL

    Çin Parodisi değil, AB Prodi’si-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu gidişle daha da fakirleşeceğiz
    Mehmet KARA

    CHS’nin 4. bütçesi ve “mübarek kurumlar!”
    Adnan NACİR

    TÜİKiye Cumhuriyeti
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetlerinde görülen terakkî medeniyet-i İslâmiyeden
    Elifnur Uşunlu

    Bursa İkinci Kitap Fuarı
    Misbah ERATİLLA

    Hüsmen Hüseyin Duran ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.