"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hasankeyfli Ahmet Saruhan vefat etti

Misbah ERATİLLA
09 Ağustos 2023, Çarşamba
Ahmet Saruhan Hoca, Isparta’da askerken; talebeliği sırasında ders aldığı medrese seydasından bir mektup alır.

Mektubunda büyük âlim Bediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’da olduğunu en kısa zamanda onu ziyaret ederek selâmını söylemesini ve bazı sorularını sormasını yazar.

Bir yıla yakın Isparta’da asker olan Ahmet Saruhan seydasının mektubundaki yazılanı emir telâkki ederek 1955 yılının bir bahar günü Bediüzzaman Hazretleri’nin evini ararken sokağa gelir. Asker olan Ahmet’in Sokak aralarında dolaşmasının yasak olduğu jandarmalar tarafından görülmesi halinde yakalanabilir endişesiyle sürekli etrafına bakarak korkuyla kapıyı çalar. Ahmet, kapıyı açan gence Isparta’da askerlik yaptığını Bediüzzaman Hazretleri’ni ziyarete geldiğini söyler. Kapıyı açan genç Bediüzzaman Hazretleri’nin hasta olduğunu kimseyle görüşemeyeceğini söyler ve kapıyı kapatır. Kısa bir süre sonra kapı genç tarafından açılır ve “Bediüzzaman Hazretleri sizi bekliyor” diyerek onu içeri alır. Ahmet odaya girer. Bediüzzaman Hazretleri karyolanın üstünde yorganı yarı hafiften üzerine çekmiş bir vaziyette uzanmaktadır. 

Ahmet Bediüzzaman Hazretleri’nin yanına geldi ve saygı ile elini öptü. ve oturdu. Bediüzzaman Hazretleri Ahmet’e nereli olduğunu sordu. Ahmet Mardin’e bağlı Hasankeyf nahiyesinden olduğunu söyledi. Bediüzzaman Hazretleri Ahmet’e askerlik süresi içinde şartlar ne olursa olsun çekinmeden ve korkmadan namazını eda etmesini söyledi. Ahmet, Bediüzzaman Hazretleri’nin bu sözünü kendine rehber ederek ömrü boyunca namazı korkmadan ve çekinmeden kıldı. 

Ahmet askerliği boyunca Bediüzzaman Hazretleri’ni görmek için birkaç defa daha girişimde bulunur, ama onu bir daha göremez. Ahmet askerde ve sonraki sivil hayatında Risale-i Nurlar’ı Bediüzzaman Hazretleri ile konuşuyormuş gibi okudu. Bediüzzaman Hazretleri ile olan ziyaretini ve konuşulanları çok nadir kişilere anlattı. Ziyaretinin yazılmasını duyulmasını ise hiç istemedi. Ta ki 64 yıl sonra bir sohbet esnasında ilk günkü heyecanı yaşar gibi bana anlatmasıyla bu kaidesini bozdu. “Neden bu hatıranı kimseye anlatmıyorsun” dendiğinde ‘Riya olur diye anlatmıyorum’ dedi. 

Mele Ahmet Saruhan 1933 yılında Hasankeyf’te doğdu. Klâsik medreselerde tedrisatını tamamladı. Batman müftülüğüne bağlı Kur’ân kursundan emekli oldu. 6 Ağustos 2023 tarihinde saat 20.00’de vefat etti. Allah rahmet eylesin.

(İlk olarak 10 Ekim 2021’de Yeni Asya’da yayınlanan yazı, Mele Ahmet Saruhan’ı vefatı vesilesiyle özetlendi.)

Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dilene dilene ilaç istiyoruz

    Kur'an yakmaya izin verilemez

    Aşırı sıcaklar e-ticareti artırıyor

    Tatile gidemeyenlerin sayısı arttı

    'Kuyumculuk yapamayacak hale gelebiliriz'

    'Kamu Toplu Sözleşmesi'de ön müzakereler tamamlandı

    Açıklanan rakam fiyasko

    İstanbul'da ulaşıma zam kararı - Okul servis ücretleri de zamlandı

    Samsun'da denizde kaybolan gençten acı haber

    TMO silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlandı

    Rusya'da 14 farklı bölgedeki 278 yangın devam ediyor

    Üniversite tercih süresi bu gece sona eriyor

    Fransa'dan sonra en fazla biz sattık

    Elektriklinin lideri

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizim gözlerimiz ne zaman açılacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kur’an’a suikast planı ve Lozan
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (3)
    Genel

    Kur'an yakmaya izin verilemez
    Genel

    Dilene dilene ilaç istiyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Akıl ve teslimiyet ilişkisi nasıl kurulur?
    Raşit YÜCEL

    Selimiye Camiinin bülbülü
    Cevher İLHAN

    Ahlâkî tahribat devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.