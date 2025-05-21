"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Unutulmaya yüz tutmuş bir değer: Vefa

Ömer Said Tan
21 Mayıs 2025, Çarşamba
Vefa, insan ilişkilerinde önemli bir yer tutan, zamanla daha da kıymet kazanan derin ve köklü bir kavramdır.

Yıllar önce eğitimimize ve manevî hayatımıza yön vermede bize öncülük eden öğretmenlerimize veya büyüklerimize karşı duruşumuz, davranışımız, yaklaşımımız nasıl olmalı?        

Vefa sadece hâl hatır sormak ya da birkaç kelam etmekten mi ibarettir? 

Nahl Suresi’nin 95. ayetinde şöyle buyrulur: “Öyleyse, Allah'a verdiğiniz sözü, karşılığında ne alsanız az düşecek bir bedele satmayın. Eğer bilirseniz, ancak Allah katında ahde vefâya verilecek mükâfat sizin için daha hayırlıdır.”

Ayrıca Resûlullah (asm), Allah için birbirini seven ve menfaat gözetmeyen kimseleri, arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olarak zikreder. (Buharî, Hudûd, 19)

Yıllar önce, memleketimde iman ve Kur’ân hizmetinde elimi tutan ağabeylerden birinin ağır bir hastalık geçirdiğini öğrendiğimde, bu haber beni derinden etkiledi. Bir süre sonra sıla-i rahim amacıyla memleketime gittiğimde, o mahallenin Risale-i Nur dersine katıldım. Derste, o ağabeyin yıllarca süren hizmeti, sadakati ve gayreti gözümün önünden geçti. Kendisine olan vefa duygusuyla, onu ziyaret etmek istediğimi ders arkadaşlarıma ilettim. Ertesi gün, iki ağabeyle birlikte onu ziyarete gittik.

Konuşmakta güçlük çektiği hâlde, büyük bir gayretle bizimle konuşmak istemesi ve konuşurken yine hizmeti anlatmaya çalışması beni derinden etkiledi. Konuşmaları tam anlaşılamadığı için üzülüyor, gözlerinden süzülen yaşlara biz de şahit oluyorduk. Bu durum hepimizi duygulandırdı.

Eşi ise komşuları olan bir ağabeye, “Çok fazla misafir kabul edemiyoruz, ama sizlerin —yani cemaat ehlinin— gelmesine ve burada Risale-i Nur dersi yapılmasına çok seviniyoruz. Bu ziyaretler ona moral veriyor, kendisi manen ferahlıyor,” dedi. Bu tür durumlara memleketimizin birçok köşesinde rastlamak mümkündür. Vefa göstermemiz gerektiği ise hepimizin malumudur.

Bu yaşadığımız olay, Kur’ân’ın asrımıza hitap eden manevî tefsiri olan Risale-i Nur derslerinin gönüllere nasıl şifa olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Peygamber Efendimiz (asm), kendisine yalnızca bir hafta süt emziren dadısı Ümmü Eymen’i, sütannesi Halime’yi, sütkardeşi Şeyma’yı ve çocukluğunu yanında geçirdiği Ebu Talib’in hanımı Fâtıma’yı hiçbir zaman unutmamış, her fırsatta onları hayırla yâd etmiştir. Onun hayatı, vefanın en güzel örnekleriyle doludur.

Vefa, sadece insan ilişkilerinde değil, eşyaya ve hatıralara karşı da gösterilmesi gereken yüksek bir ahlâkî değerdir. Bu erdemin en çarpıcı örneklerinden birini Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatında görmek mümkündür. Onun yaşamı, vefanın yalnızca sözde kalmaması, davranışlarla da ortaya konulması gerektiğini bizlere öğretir.

Nitekim bir gün kaşığı kırıldığında, kaynak tutmadığı için kendisine yeni bir kaşık alınır. Ancak Üstad, yeni kaşığı kabul etmez. “Kardeşim, biliyor musun? Bu kaşık benim kırk yıllık arkadaşımdır.” diyerek, eski kaşığın yeniden tamir edilmesini ister. Bu davranışıyla, bir eşyaya bile sırf yılların hatırı için vefa gösterilebileceğini bizlere göstermiş olur.

Bu küçük, ama derin anlam taşıyan hâdise, bizlere vefanın yalnızca büyük olaylarda değil, günlük hayatın içinde, en sıradan görünen detaylarda bile yaşatılması gerektiğini hatırlatıyor.

Hayatımıza vefa örneklerini yaşatmaya ne dersiniz?

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'

    Rakamlarla İstanbulluların trafik çilesi

    Almanya: Gazze'deki durum daha da kötüleşti

    "İkinci ele talebin daha da artmasını bekliyoruz"

    Sudan ordusu: Hartum, HDK'den "tamamen" temizlendi

    İngiltere, İsrail'le ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı

    Gençliğin ümide ihtiyacı var

    Uzaktan çalışanlar yalnız, üzgün ve öfkeli

    Filistinli Doktor: İsrail’e akan petrolü kesin

    İngiltere, Fransa ve Kanada'dan İsrail'e: Saldırıları derhal durdur!

    İBB soruşturmasında yeni gözaltı kararları

    Şanlıurfa Valiliğinden örnek bir proje: Yazarlar, genç kalemleri keşfediyor

    Doğal gaz keşfi ‘güncelleme’ çıktı

    Kalıcı ateşkes itirafı

    Ekonomik kriz şiddeti arttırıyor

    Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

    Arınç: Muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Cemaatler ve itibar suikastçileri
    Genel

    İstanbul-Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - 'Şu ana kadar bir olumsuzluk yok'
    Cevher İLHAN

    Yine “torba yasa”yla...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Şükrü BULUT

    Kemalizm’in günümüzdeki bekçilerinden biri AKP...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (3)
    Mehmet Emin Bozkuş

    İdris-i Bitlisî’nin rolü
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’un esas vazifesi
    Sami CEBECİ

    Bin yıllık Türk-Kürt kardeşliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.