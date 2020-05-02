Allah bizi görüyor, biliyor ve seviyor

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük,

Dün akşam iftarda misafirlerimiz vardı. Bol duâlı, kalabalık, harika bir soframız oldu. Ben zaten evimize misafir gelmesine bayılırım. Akşamki misafirlerimizi de çok sevdim. Yaşıtım olan Zeynep’le çok güzel vakit geçirdik.

Çaylar içilirken sohbet de başlamıştı büyüklerin arasında. Allah’ın varlığından ve bir oluşundan bahsediyordu Mustafa Amca. Anlattıklarında bilmediğim pek çok şey vardı. Bunlar öğrenmek için bana birer fırsattı. Soru bulutlarım oluşmaya başlamıştı bu akşamdan. Ama Zeynep’le oynarken tam anlayamadım açıkçası.

Mustafa Amca sonra, Zeynep ile bana bir şey öğretti; hemen ezberledik:

“- Allah bizi görüyor,

- Allah bizi biliyor,

- Allah bizi seviyor!”

Misafirlerimiz bereketiyle gelmişti.

Yatmadan önce unutmamak için hemen ilk sorumu not ettim:

Allah vardır ve birdir. Peki iki tane olsa ne olur?

Anneme veya onun işi varsa dedeme sorarım sevgili günlük. Yarın sabah kocaman bir bulut yapıp, cevaplarını içine yazacağım. Sonra da bulutumu, dilediğim renge boyayacağım.