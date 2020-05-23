Güle güle sevgili misafir

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Bu gün bir aydır beraber olduğumuz aziz misafir bize veda ediyor. Bu gün arefe, yarın bayram!

Annemin babama “Çocuklara bayramlık bir şeyler alalım.” dediğini duydum. Hem sevindim, hem de merak etmeye başladım.

Allah’ın nimetleri yanında hiç şüphesiz orucumuz çok bir şey değildi. Ama O, rahmetiyle azı çok sayacağını, biri bin olarak değerlendireceğini, yürüyerek gelen kulunu koşarak karşılayacağını vaad etmiş. İnşallah tutulan bütün oruçlar gibi benim tekne oruçlarımı da kabul etmiştir. O’ndan ümit etmemiz de, bizim kulluğumuzun en sevimli yanıdır. O’ndan ümitvârız.

“Allah, bu arefeyi, Cennet-asa bir baharın arefesi olarak kabul etsin; Rabbimiz, baharımızı da lütfetsin.” diye duâ etti dedem.

Benim duâm da şöyle sevgili günlük:

“Ey güzel Allah’ım! Orucumuzu kabul buyur! Ramazan’ımızı bizden razı kıl! Bizi ve Âlem-i İslâm’ı bayrama ulaştır! Âlem-i İslâm’ın acısını dindir! Bizi ve günlüğümü okuyanları gelecek Ramazan’a kavuştur. Âmin.”

Şimdilik Allahaısmarladık sevgili günlük! Ramazan gitse de, beraberliğimiz devam edecek. Her güne bir duâ yazmaya devam edeceğim.