Arefe ve bayram

ELİF’İN GÜNLÜĞÜ - Hazırlayan: MUSTAFA GÖKNUR

Sevgili Günlük;

Dedemden öğrendiğim son bilgileri de seninle paylaşayım:

Arefe, Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün demekmiş aslında. Türkiye’de Ramazan Bayramı’ndan bir gün öncesine de arefe günü deniyormuş. Biliyorsun millî bayramlarımız olduğu gibi, dinî bayramlarımız da var. Birisi Ramazan Bayramı, birisi ise Kurban Bayramı.

Bayramlara da, Ramazan’a hazırlandığımız gibi önceden hazırlanıyoruz. Bugünlerde şahsî temizliğimizi yapar, temiz ve güzel elbiselerimizi giyer, güzel kokular süreriz. Bayram namazına gideriz. Güler yüzle büyüklerimizi, akrabalarımızı ziyaret ederiz.

Bütün dünyada Müslümanlar bugünlerde birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşır, yer, içer ve meşrû bir şekilde eğlenerek günlerini neşe ile geçirmeye çalışırlar. Birbirlerine ve ahirete göçmüş Müslümanlara duâ ederler. Ne yazık ki bu sene koronavirüs sebebiyle bu ziyaretlerden mahrum kalacağız.

Allahım!

Bu senenin Ramazan-ı Şerifini, günahlarımızdan arınmış olarak tertemiz uğurlayabilmeyi, gelecek senenin Ramazan ayına gönül huzuruyla kavuşabilmeyi ve hayatımızın tamamını Ramazan güzelliği ile yaşamayı hepimize nasip et. Bu vesileyle dünyayı bu virüsten kurtar.

Sıkıntı, musîbet ve esaret altında bayram yapamayan Müslüman kardeşlerimizi de ferah bayramlara çıkar ve bizleri Kurban Bayramı’na da kavuştur Ya Rab.

Âmîn..