İki hukuk fotoğrafı ve tercih

İki fotoğraf düşünelim.

Birinci fotoğraf: Kaliteli eğitim, verimli bir staj, mevzuat ve doktrini dikkatle takip eden, evrensel hukuk değerlerine açık, iyi hukukçular, adil hakim ve savcılar, adaletin tecellisi için gayret sarfeden donanımlı avukatlar... Güler yüzlü ve saygılı iyi yetişmiş personel. Eşittir: Adalet, hak ve nesafete uygun kararlar. Hakkına razı olan ve adalete güvenen vatandaşlar...

İkinci Fotoğraf: Para kazanmak için açılan hukuk fakülteleri, yetersiz öğretim elemanları ile verilen lakayt eğitim, liyakata göre değil sadakata göre yapılan sınavlar, verimsiz ve kısa bir staj sonrası mesleğe başlayan, karar vermeye korkan 'hukuk teknikeri' hukukçular... Adaleti ayakta tutmaktaki görevini unutup, sadece para kazanmayı düşünen avukatlar... Vatandaşı horlayıp aşağılayan, fırça atan saygısız personel...

Sonuç; iddianame yazılmayı bekleyen bir-iki yıllık dosyalar, sürüncemede kalan davalar, eşine ve çocuklarına bile vakit ayıramayan, mevzuat ve doktrinden, gelişmelerden, evrensel hukuktan uzak hukukçular... Hukukun siyasallaşması ve adalete güvenini yitirmiş, perişan olmuş vatandaşlar...

Siz hangi fotoğrafı tercih edersiniz ?

HUKUK CAMİASI

'Devletin dini adalettir.' deniyor. Bu adaleti; millet adına bağımsız mahkemelerde, hakimler, savcılar sağlamaya çalışır. Avukatlar savunma gibi kutsal bir görevi üstlenir. İsimsiz, resimsiz kahramanlar olan personeller, işin 'mutfağını' teşkil ederler.

Hakim, savcı ve avukatlar eğitimlerini Hukuk fakültelerinde alırlar. Ne kadar kaliteli eğitim verildiği ayrı bir konu. Hukuk fakültesinde mezun olanlar hakim savcı olabilecekleri gibi, avukat, noter, öğretim görevlisi, kaymakam, hukuk müşaviri, arabulucu da olabilir. İdari yargı hakimleri ise; hukuk mezunlarının yanı sıra siyasal, iktisat, kamu yönetimi mezunları arasında da imtihanla alınabilir. Belli bir süre staj yaptıktan sonra mesleğe başlarlar.

HUKUKÇU VEYA HUKUK TEKNİKERİ

Hukukçu her hadiseyi, vak'ayı, davayı, dosyayı incelerken; hak, adalet, vicdan, insaf, nesafet, eşitlik, evrensel hukuk kuralları, fertlerin ve kamunun yararı gibi birçok unsurları nazara alır. Çeşitli süzgeçlerden geçirir.

'Hukuk teknikeri' deyimi ise, sadece kendisine verilen (belki emredilen demeliyiz!) işleri yapan, öncesini, sonrasını düşünmeyen, vatandaşın derdinden habersiz, kayıtsız şartsız uygulamacılar anlamında kullanılıyor. Katı ve şekilcidirler, esneme kabiliyetleri nerede ise hiç yoktur.

Hakim, savcı ve avukatlar da hata yapar mı? Evet; her insan hata yapar, yapabilir. Hataların en kötüsü hata da ısrar etmek, gerekli dersi çıkarmadan hata yapmaya devam etmektir. Bazı kişilerin hataları sadece kendisine zarar verirken; kamu hizmetinde görev alan, millet adına iş yapanların, yaptıkları hatalar sadece kendilerini değil, o hataya muhatap olan binlerce bazen milyonlarca insanı etkiler.

ADALET BEKLEYEN VATANDAŞLAR

Geçen gün bir il merkezindeki adliyede havale için imza atmaya çekinen, yanlış bir iş yaparım diye korkup ürken, basit bir iş için en az on dakika tereddüt eden bir meslektaşla karşılaşınca meslek adına üzüldüm.

Tecrübesizliğin yanına, hata yapma korkusu ve endişesi de eklenince; hem hayatı kendisine zindan ediyor, hem de kendisinden adalet bekleyen vatandaşları.

Biraz sohbet ettik. Yetersiz eğitimden, sembolik stajdan bahsettik. Ben üniversite olan bu şehirde akademik çalışma, yüksek lisans vs. yapabileceğinden, içtihatları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını kolay takip ve incelemekten bahsettim. O dosyalarla uğraşmaktan kendisine ve ailesine bile vakit ayıramadığından dert yandı. Cüzdan ve vicdan arasına sıkışma konularına hiç girmedik.

Hukukçu olmamıza rağmen tamamen farklı dilleri konuşuyorduk sanki.