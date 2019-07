Nur kahramanı nasıl yetiştirilir?

Risale-i Nur hizmeti içerisinde talebe hizmetinin yeri ayrıdır.

Her davada olduğu gibi Risale-i Nur davasında da, bu davayı gelecekte temsil edecek insanların yetişmesi, Nur mesleğinde önem teşkil etmektedir. Ancak bu konuda kendimizi hesaba çekmemiz gerekir diye düşünüyorum.

Bediüzzaman, mümkün olduğunca her yerde küçük bir Nur medresesi açılması hususunu talebelerine tembihlemiştir. Bizim de Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinde Nur medreselerimiz mevcuttur. İmkânlarımız oldukça gelişmiş, dershanelermizdeki maddî şartlar oldukça iyileşmiştir. Ancak manevî gelişmeler göz ardı edilmemelidir.

Talebe çalışmalarıyla ilgilenenler ne kadar ehil olursa, dershanede kalan talebelerin manevî gelişimi de o kadar iyi olur. Bu hususta çalışanlar haftada bir toplantı yapmalı, tavsiyelerde bulunmalıdır.

Nur dershanelerinde de kurallar ve kaideler mevcuttur. Bu kurallar işlediği takdirde olumlu sonuçlar alınacaktır.

Öncelikle bir Nur Talebesinin yetişmesi için, o talebenin çevresinde tabiri caizse ‘Nur’dan adamlar’ olması gerekmektedir. Yani, o talebe öncelikle Risale-i Nur’u görerek öğrenmelidir. Üstad Bediüzzaman bu yüzden müfritane irtibatı çok önemsemiştir. Nur medreselerine ağabeylerin uğraması, talebelerle sohbet etmesi gerekmektedir. İletişim yollarının açık olması çok mühimdir.

Aksi halde dünyevî meşgaleler her talebeyi meşgul edebilir. İnsanda nefis var olduğu müddetçe dünyevî aktarımlar da var olacaktır. Ancak Nur dershaneleri öyle ortamlar olmalıdır ki, dünyevî meşgalelerden bunalmış ruhlar oralarda huzur bulmalıdırlar. Üstad Bediüzzaman’ın, eski medreselerde beş on yılda alınabilecek derslerin Nur medreselerinde beş on haftada alınabileceğini müjdelemesi, bizim o Nur medreselerinde bu ortamı sağlayabilmemiz ile alâkalı olduğu açıktır.

Her talebeyi ayrı ayrı değerlendirmek onların yetişmesi açısından önem teşkil etmektedir. Özel hizmetler, özel kişilerle vücut bulmaktadır. Her talebenin kendine has kabiliyetleri olduğu bilinmeli, bu kabiliyetler bulunmalı ve gerekli odaklara yönlendirilmelidir. Nur Talebesi olmak, talebelerin maddî ve manevî problemlerine çare olabilmek demektir. Bunun yanında Nur dershanelerinin şehirlerde herkesin sıkça uğrayabileceği yerlerde olması dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.

Okuma programları bir iki ay önceden tertip edilip zamanında uygulanabilmeli; Nur medresesinde kalmayıp derslere katılmak isteyen öğrenciler varsa, gerekirse onlara ayrı bir ders saati konabilmeli, onlarla özel olarak ilgilenilmelidir.

Dışarıdan katılan öğrencilere de özel okuma programları düzenlenmelidir. Bu okuma programları için önceden hazırlıklar yapılmalıdır.

Cemaatin her ferdi için en öncelikli mesele, Nur Talebeleri olmalıdır. Dünyevî meselelerin hallolacağı, önemli meselenin bu meseleler olduğu bilinmelidir.

Özetle, talebe yetiştirmek, Risale-i Nur hizmetlerinin en önemli meselelerinden biridir. Bunu gözardı etmemeli, hizmetlerimizi buna göre değerlendirmeliyiz. Vesselam.