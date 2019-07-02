"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Nur kahramanı nasıl yetiştirilir?

Mustafa Gönüllü
02 Temmuz 2019, Salı 00:21
Risale-i Nur hizmeti içerisinde talebe hizmetinin yeri ayrıdır.

Her davada olduğu gibi Risale-i Nur davasında da, bu davayı gelecekte temsil edecek insanların yetişmesi, Nur mesleğinde önem teşkil etmektedir. Ancak bu konuda kendimizi hesaba çekmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Bediüzzaman, mümkün olduğunca her yerde küçük bir Nur medresesi açılması hususunu talebelerine tembihlemiştir. Bizim de Türkiye’nin ve dünyanın değişik yerlerinde Nur medreselerimiz mevcuttur. İmkânlarımız oldukça gelişmiş, dershanelermizdeki maddî şartlar oldukça iyileşmiştir. Ancak manevî gelişmeler göz ardı edilmemelidir. 

Talebe çalışmalarıyla ilgilenenler ne kadar ehil olursa, dershanede kalan talebelerin manevî gelişimi de o kadar iyi olur. Bu hususta çalışanlar haftada bir toplantı yapmalı, tavsiyelerde bulunmalıdır. 

Nur dershanelerinde de kurallar ve kaideler mevcuttur. Bu kurallar işlediği takdirde olumlu sonuçlar alınacaktır. 

Öncelikle bir Nur Talebesinin yetişmesi için, o talebenin çevresinde tabiri caizse ‘Nur’dan adamlar’ olması gerekmektedir. Yani, o talebe öncelikle Risale-i Nur’u görerek öğrenmelidir. Üstad Bediüzzaman bu yüzden müfritane irtibatı çok önemsemiştir. Nur medreselerine ağabeylerin uğraması, talebelerle  sohbet  etmesi gerekmektedir. İletişim yollarının açık olması çok mühimdir. 

Aksi halde dünyevî meşgaleler her talebeyi meşgul edebilir. İnsanda nefis var olduğu müddetçe dünyevî aktarımlar da var olacaktır. Ancak Nur dershaneleri öyle ortamlar olmalıdır ki, dünyevî meşgalelerden bunalmış ruhlar oralarda huzur bulmalıdırlar. Üstad Bediüzzaman’ın, eski medreselerde beş on yılda alınabilecek derslerin Nur medreselerinde beş on haftada alınabileceğini müjdelemesi, bizim o Nur medreselerinde bu ortamı sağlayabilmemiz ile alâkalı olduğu açıktır. 

Her talebeyi ayrı ayrı değerlendirmek onların yetişmesi açısından önem teşkil etmektedir. Özel hizmetler, özel kişilerle vücut bulmaktadır. Her talebenin kendine has kabiliyetleri olduğu bilinmeli, bu kabiliyetler bulunmalı ve gerekli odaklara yönlendirilmelidir. Nur Talebesi olmak, talebelerin maddî ve manevî problemlerine çare olabilmek demektir. Bunun yanında Nur dershanelerinin şehirlerde herkesin sıkça uğrayabileceği yerlerde olması dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir.

Okuma programları bir iki ay önceden tertip edilip zamanında uygulanabilmeli; Nur medresesinde kalmayıp derslere katılmak isteyen öğrenciler varsa, gerekirse onlara ayrı bir ders saati konabilmeli, onlarla özel olarak ilgilenilmelidir. 

Dışarıdan katılan öğrencilere de özel okuma programları düzenlenmelidir. Bu okuma programları için önceden hazırlıklar yapılmalıdır. 

Cemaatin her ferdi için en öncelikli mesele, Nur Talebeleri olmalıdır. Dünyevî meselelerin hallolacağı, önemli meselenin bu meseleler olduğu bilinmelidir. 

Özetle, talebe yetiştirmek, Risale-i Nur hizmetlerinin en önemli meselelerinden biridir. Bunu gözardı etmemeli, hizmetlerimizi buna göre değerlendirmeliyiz. Vesselam. 

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de tünel tahriki

    E-dolandırıcılık kurbanı olmayın

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi

    Mutlak otorite sürdürülemez

    Trump kazanç peşinde

    EYTlileri ötekileştirmemeliydik

    Erdoğan: Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz

    Netanyahu, AB'den İran'a yaptırım uygulamasını istedi

    'Küresel ısınma nedeniyle 2030'a kadar 80 milyon kişi işsiz kalabilir'

    KKTC'ye düşen füze ile ilgili BM makamlarına gönderme

    Balyoz davası hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis

    İran zenginleştirilmiş uranyum ile nükleer silah yapabilir

    Benzine 27 kuruş zam

    Ocak ayından bu yana 79 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de Müslümanlara yönelik kıyafet ayrımcılığı mahkemeden döndü

    Türkiye, ihracatının 3'te 2'sini deniz yoluyla yaptı

    Mersin'de 'metil alkol' zehirlenmesi: 5 ölü

    Üretici ile market arasında büyük fark

    Asgari ücret faturalara gidiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bülent Arınç vatandaşa “edepsiz” dedi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Seçim yorgunluğu” mu?
    Genel

    Mutlak otorite sürdürülemez
    Ahmet BATTAL

    Her şey çok güzel ki zaten…
    Faruk ÇAKIR

    Ders al, yanlıştan dön
    Genel

    E-dolandırıcılık kurbanı olmayın
    Cevher İLHAN

    Yine Trump’ın “oyalama taktiği”
    Sabahattin BOYACI

    Külliyattan sorarım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Liderden lidere siyaset-diplomasi yürümez
    Genel

    Şimdi de tünel tahriki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.