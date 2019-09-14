Okuduk ve yenilendik

Okulların açılmasından bir hafta önce Urfa gençleri ile okuma programı düzenlemek için niyet ettik.

Cenab-ı Hak’da şahs-ı manevinin duâsını kabul etti ve program için her şey hazırlandı. Mersin’den Basri Özdemir Ağabey ile irtibata geçtik ve Toroslar’daki Kuzoluk Yaylası’nda programımızı yapmak için yola çıktık.

Kuzoluk Yaylası’nda yaşayan insanların çoğu Nur Talebesi olduğu için oraya Nur Yaylası da deniyor. Bizim programı yaptığımız yer Basri Özdemir Ağabey’e babasından kalmış bir yer. Basri Ağabey de burayı bir bakıma vakfetmiş. Yüzme havuzu ve spor faaliyetleri ile burayı Risale-i Nur okumaları için daha da aktifleştirmek istiyor.

Mersin’e vardığımızda sabah saatleri idi. Basri Ağabey seyyar medrese hizmetinde kullandığı minibüsüyle bizi otogarda karşıladı, sonra yaylaya doğru yola çıktık. Araba da bizi taşımakta zorlanıyor, yokuş yukarı çıktığımız için ara sıra hararet yapıyordu.

Nur Yaylası’na varınca kahvaltımızı yaptık ve program hakkında biraz konuşup yorgunluğun üzerine bir iki saat dinlendik. Daha sonra programımıza başladık. Programda şahsî okumalar, müzakereli dersler, öğrenci dersleri, tesbihat ezberleri, geziler vs gibi çeşitli aktiviteler vardı.

Şahsî okumalardan sonra, o okumadan neler anladığımızı paylaşmamız çok güzel bir uygulama oldu. Herkese not defterleri dağıtarak derslerden notlar çıkarılmasına vesile olduk.

Bununla beraber kahvaltı için her gün iki farklı arkadaşa nöbet görevleri verdik. Bu nöbet görevleri, gün boyunca çay ve ikramların hazırlanmasında da uygulandı. Bunlar da sorumluluk bilinci açısından gençlerimize faydalı oldu kanaatindeyim.

İlk defa programa katılan arkadaşlarımız da vardı aramızda. Şerif ve Ömer ilk kez katılıyorlardı. Aralarda, özellikle sabah namazlarından sonra dağ gezilerine çıkıyor, yeni yeni bitkiler görerek tefekkür ediyor ve temiz havayı içimize çekiyorduk. Futbol maçı ve penaltı atışlarıyla da bir gün farklı bir aktivite yapalım dedik. Meşrû dairede yapılan faaliyetler ile programımızı şenlendirdik. Akşam yemekleri Mersin okuyucuları olan hanımlar tarafından hazırlandı. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bir gün de çeşme başında tanıştığımız Mustafa Uysal Ağabey’i dershaneye dâvet ettik. Onunla sohbet ettik ve beraber müzakereli ders yaptık. Bir program birçok kişiye ulaşmaya vesile oluyor, bunu gördük. Çok yönlü kazanımlar elde ettik. Vesile olan herkesten Allah razı olsun.

Son günü ise gezi için ayarladık. Bir servis tuttuk ve gün boyu bizimle beraber oldu. Şoför Mustafa kardeş ile gençlerimizin muhabbeti güzeldi. Bizi taşıyan şoföre bile programın katkıları olmuştur.

Danyal Ateş Ağabey’in yerinde, Göksu Nehri’nin eşliğinde kahvaltımızı yaptıktan sonra Bedir Ağabey’in mekânına uğradık. Böyle bir samimiyeti başka bir toplulukta bulabilir miyiz? Cemaatin şahs-ı manevisi bu samimiyeti sağlıyor şükürler olsun.

Oradan çıkışta denize girdik. Sessiz, sakin bir yer bulduk ve deniz safası ile programımızı sürdürdük. Çok keyif aldık ve akşam yemeği için Yaşar Ağabey’in ofisine geçtik. Mersin’de Tantuni yemeden gitmek olmaz dediler ve Tantuni ile akşam yemeğini de yedik. Program için emeği geçen herkese teşekkürlerimizi, tebriklerimizi iletiyor, duâlar ediyor, duâlar bekliyoruz. Son olarak da programa katılan kardeşlerimizin ve ağabeylerimizin program hakkındaki düşüncelerini paylaşalım:

Şerif Akbaş (Mersin Tıp Fakültesi 2. Sınıf):

Program genel itibariyle bazı şeylere başlangıç için temel mahiyetinde oldu. Okumalar olsun, müzakereler olsun fikir dünyamıza çok faideleri oldu elhamdulillah. Bize kazandırdığı şeylerden biri de planlı programlı olunduğunda çok şey yapılabildiğiydi. Aynı zamanda çeşitli kişilerden çeşitli fikirleri almamız, bilhassa düşünce zenginliği açısından oldukça olumlu oldu. Allah düzenleyenlerden razı olsun.

Abdurrahman Yetim (Lise 1):

Programımız gerçekten verimli geçti. Programı yaptığımız yayla evi ve çevresi, oranın havası, oradaki ağabeylerin samimiyeti ve ilgisi, yayla sakinlerinin ilgisi yani sonuç olarak her şey program için uygun hale gelmişti. Programın yapılmasında emeği geçen Şanlıurfa ve Mersin okuyucularından ve yayla halkından Allah razı olsun.

Ahmet Ölçer (Lise 2):

Okuma programlarının yeri benim için çok farklıdır. Çünkü her okuma programı yeni bir basamak ve yeni bir heyecandır. İşte biz de bu heyecanı bu sene Mersin’de yaşadık. Allah her birinde teker teker razı olsun.

Kuzoluk Yaylası nam-ı diğer Nur Yaylası’nda bol bol orman havası eşliğinde Risale-i Nurlar’ın feyzi ile muhteşem bir program denebilirdi ve diyoruz. Gerek müzakereli derslerde olsun, gerek şahsî okumalarımızda olsun her zaman bizlere eşlik eden ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Okumalarımızın ardından yaptığımız en güzel şey “okuduğunuzdan ne anladınız?” oldu. Sebahattin Yaşar Ağabey’in bu girişimini çok takdir ettim. Çünkü kısa olmasına rağmen Risale-i Nur’un okunurken anlaşılmasının önemini gösterdi. Buradan; bizlere çeşitli nimetlerle yaptıkları leziz taamları sunan ablalara, bizlerin ulaşım ihtiyacını gideren ağabeylere ve diğer bütün Mersinli Ağabeylere çok teşekkür ederim.

Sebahattin Yaşar:

Hayata dokunan, hayatı dokuyan okumalar yaptık. Mersin ilimiz son yıllarda Risale-i Nur Eğitim programlarıyla gündeme geliyor. Nurun kahramanlarından Basri Özdemir’in Nurlar’la ilgili hayallerine bakılırsa yakın gelecekte Mersin Nur Yaylası’nda Risale-i Nur okuma faaliyetleri yapılacak. Bir yerin nereye gidiyor olduğunu anlamak için oradaki insanların hayallerine bakmak lâzım. Mersin Yeni Asya cemaatimizin hizmet adamlarını ve tesanüdlerini tebrik ediyoruz. Bir de bir yerde okumaların artması oradaki insanların kalitesine işarettir. Mersin’de bir program yapan topluluk yine yapmak istiyor. Nur Yaylası gelecek için iyi bir potansiyel taşıyor. Katılan gençlerimizi tebrikler ediyoruz. Bir ilde okuma programının olması çok yönlü kazanım demektir. Belâların def’i, hayırların celbi demektir.

İlk kez okuma programına katılıp, tesbihat ezberi yapan, okuduklarını anlayıp not defterlerini dolduran kardeşlerimi tebrik ediyorum. Program ümidimizi, şevkimizi, hizmet heyecanımızı arttırdı. Programa katılan herkes kazandı. Çok kazançlı bir ticaret oldu. Yani okuma programı Nur’un âlâ Nur oldu. Binler şükür.

Yaşar Kılıç Ağabey:

2 Eylül Pazartesi Mersin’e okuma programı için gelen Şanlıurfa’lı kardeşlerimizi akşam yemekleri ve sohbetlerle karşılamaya çalıştık. 6 Eylül Cuma günü de yine bir akşam yemeğiyle Nurbey Emlak Ofisi’nde yatsı namazı sonrası, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, 40’lı yaşlardaki delikanlı Sebahattin Yaşar’ın 32. Sözdeki sohbetiyle saat 22.30’da sona eren 5 günlük programla, bana yeni bir enerji ve güç kaynağı oldular. 11 Nur kahramanına güle güle diyorum. Bizleri mutlu ettiniz Nur yolunun genç kahramanları, iyi ki varsıniz, iyi ki sizleri tanıdım. Allah tekrarını nasip etsin. Selâm ve duâ ile.

Harun Caymaz Ağabey:

Bu fitne-i âhirzamanda, bu gençlerin bir araya gelip hak söz dinlemeleri (Risale-i Nurlar’ı okumak, tefekkür etmek, müzakereli dersler yapmak ve tesbihatı okumak ve ezberlemek) pek mühimdir ve medar-ı şükrandır. Bu programlara katılmak çok kıymetlidir. Özellikle gençlerin okuma programları hem uhuvvete hem de şevke velise oluyor. Ablaların yemek heyecanı ve şevki, ağabeylerin ise gezi, piknik ve Risale-i Nur dersleriyle yardımcı olmaları şevke ve gayrete getiriyor.

Said Altın (Lise 2):

Kesinlikle çok faydalı bir programdı. Okulun açılmasından hemen öncesinde böyle bir faaliyet çok iyi oldu.

Okuduk, okuduklarımızı paylaştık, halı saha maçı yaptık. Sebahattin Yaşar ve Mustafa Gönüllü Ağabeylerimiz dersleri anlamamızda ve tesbihat ezberinde çok yardımcı oldular. İnşaallah bir daha olur ve bir daha gideriz.

Edip Ferhan Çiftçi (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler 1. Sınıf):

Güzel bir program oldu, açıkçası liseli kardeşlerle program yapmanın bu kadar güzel geçeceğini düşünmemiştim. Gelen ağabeylerin yaptığı derslerden müthiş verim aldım, herkese teşekkür ederim.

Ömer İren (Lise 3):

Benim için ilk defa böyle bir programa katılmak nasip oldu. Ben verimli olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaş çevrem oldu. Hepsi çok iyiler. Risale-i Nur’u yakından tanımak benim için çok iyi oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Said Demirpençe (Lise 3):

Risale-i Nur’a adadığımız bu ömür dakikalarımız, gerek bu değerli gençlik yıllarımızın manasını, gerek Hakk’a hizmetin önemini kavramamıza yardımcı oluyor. Ocak ayında da yine Mersin’de okuma programı yapmıştık. O zaman da çok manevî lezzet almıştık. Ancak bu programda, yaylada olduğumuz için daha güzeldi kanaatimce.

Derslerimizi dinlemeye gelen hayvanat âleminden birçok varlık vardı. Kedi, sincap, kurbağa, arı... Hepsi bu manevî lezzeti tattılar. İnşallah böyle programlar devam eder ve bir buçuk yıl sonra mezun olunca bu sefer bizler program düzenlemeye başlarız. Bu programda emeği geçen herkesten Allah razı olsun.