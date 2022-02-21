İstikameti sağlam gazete

Kuruluşunun elli üçüncü yılını kutladığımız Yeni Asya, basınımızın yüz akı olarak neşriyatını tavizsiz bir biçimde sürdürmeye devam etmektedir.

Cenab-ı Hak’tan, daha çok uzun süre çizgisi doğru, istikameti sağlam bu gazetenin yayınını sürdürmesini diliyoruz.

Yeni Asya‘ya ihtiyaç vardır bu ülkede... Çünkü Risale-i Nurlar’a dayanarak, cereyan eden hadiseler ne olursa olsun, isabetli yorumlar yapıyor..

Yeni Asya’nın çıkışından günümüze kadar daim takipçisi olanlardanız. İttihad’la başlamış, Yeni Asya ile devam etmekteyiz şükür. Çok da memnunuz. Yeni Asya’nın en büyük özelliği Risale-i Nurlar ve onun müellifi Bediüzzaman’ı tanıtmasıdır.

Rahmetli babam biz henüz küçük iken Yeni Asya’nın mahiyetini bize anlatırdı. Evimizin bir odası adeta sınıf olarak kullanılırdı. Nur Risaleleri’nin yanı sıra Yeni Asya da alınıp okunurdu.

Yeni Asya Gazetesi, neşir hayatında çok insanların Risale-i Nurlar’la tanışmasına sebep olmuştur. Bizim de şahit olduğumuz bir çok hadise vardır. Üstad Bediüzzaman’ın eserleriyle tanışma şerefine eren bir çok insanın Yeni Asya’ya teşekkürü vardır.

Vanlılar bilirler; Van’da bütün gazetelerin bayisi olan ”Gazeteci Alaatin Şen” merhumun dükkânına gelen gazeteler henüz tomar halinde sabahın erken saatlerinde açılmadan gider beklerdik. Alaatin Amca da bu durumu çok iyi bildiğinden bizi daha fazla bekletmeden, tomar halindeki gazeteyi açar, Yeni Asya’yı içinden çekerek bize verirdi.

Akşamleyin, evimizde gazetemiz ve Risale-i Nurlar okunur, merhum babam da, ”Maşallah” diyerek yazılanları takdir eder, sonra da cebine gazetenin logosu görünür biçimde koyar, ertesi günü de o şekilde yürüyerek iş yerine giderdi.

Risale-i Nur’un medyadaki dili olması hesabiyle, merhum babamın gazetemize karşı gösterdiği hassasiyetin izleri bize de sirayet etti.

Yeni Asya, ülkemizin hayrına ve insanımızın faydasına yönelik fikirleri yılmadan, korkmadan ve müsbet hareket tarzı içinde yayan bir yayın organıdır.

Yeni Asya’ya inşallah daha fazla sahip çıkılarak bu gazetenin müdafaa ettiği güzel fikirlerin yayılmasına vesile olunur.

Ülkemiz insanının Yeni Asya’ya ihtiyacı vardır. Bu vesileyle; kuruluşunun elli üçüncü yılını tebrik ediyor, daha nice hayırlı ömürler diliyoruz.