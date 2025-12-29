"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

29 ARALIK 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Âlem-i fânîden âlem-i bâkîye bir Remzi geçti (2)

Muttalip ASLAN
29 Aralık 2025, Pazartesi
Çevirdik. Namaz kılacak lâkin “Abdesti nasıl alıyorum göstereyim kardeş.” Abdesti aldı. İma ile abdest...

-Oluyor mu böyle?

-Oluyor abi, sen al; oluyor.

Ama normal suyla abdest alamadığı için hayıflandığını hissettim. 

-Abi ben senin çorbayı içirip yemeği yedirmeden “namaz namaz” dediğine şahidim. Sen kıl. Allah kabul etsin; ben şahidim…  

Kılmaya başladı. “Kardeş bana bak namaz kılarken, oluyor mu?”

Namaz bitti. “Bazen kaçıncı rekâtta olduğumu karıştırıyorum üç, dört, beş kılıyorum, dönüp bir daha olmadı bu namaz galiba deyip bir daha kılıyorum.” 

“Abi sen kıl. Sen devam et böyle, rahat ol… Şakalaştık gülüştük. Ve akşamına ayrılık vakti geldi.

Zaman zaman aramaya devam edip durumu hakkında bilgi alıyorum. 14 Aralık Pazar günü bir mesaj geldi: ” Selâmun aleyküm kardeş! Remzi Hoca vefat etti. İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn.” Torunu Alptekin Kardeşi aradım: 

-Remzi Abim iyileşmiş değil mi?

-“Evet ağabey, inşallah tamamen iyileşti.

Cenazeye iştirak ettik, beyaz rahmetle ebedî âleme uğurladık. Defin işlemi sonrasında torununa sordum: “Kerem Kardeş nasıl vefat etti?” “Abi zaman zaman gelenleri unuttuğu oldu lâkin son ana kadar unutmadığı iki şey vardı: “Namaz ve akşam 7’de okuduğumuz Risale-i Nur dersi.” “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663). Remzi Ağabey sırrını anlayanlardan olmuştu.

15. Deva’da bahsedildiği üzere… Evet, hastalıkların bir kısmı var ki, eğer ölümle neticelense, manevî şehid hükmünde, şehadet gibi bir velâyet derecesine sebebiyet verir… Çok mübarek hastalıklar var ki, velâyet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık, dünya aşkını ve alâkasını hafifleştirdiğinden, vefat ile dünyadan, ehl-i dünya için gayet elîm ve acı olan mufârakati tahfif eder, bazen de sevdirir. (Lem’alar, 15. Deva, Yeni Asya Neşriyat, 2016, s.336). İnşallah manevî şehid olarak dar-ı bekaya intikal etti. Vazifesi bitti, acılar son buldu; inşallah ücret almak vakti geldi.

Allah, Resulullaha ve Üstada komşu eylesin. Ezan ve kametle başladığımız yolculuğun namazlarını kılanlardan eylesin İnşaallah. 

Remzi Şahin’in Terekesi: Nur talebesi bir hanım, Nur talebesi üç kız ve üç damat ve Nur talebesi bir erkek evlât ve torunlar. Tıpkı Muhacir Hafız Ahmed gibi...

Okunma Sayısı: 369
